Táborští kriminalisté, kteří se specializují na boj proti zneužívání omamných a psychotropních látek a jedů, uštědřili táborskému drogovému podsvětí další citelnou ránu.

Věci zabavené při zátahu na distributory pervitinu. | Foto: Policie ČR

Jejich několikaměsíční práce podle policejní mluvčí Lenky Pokorné předcházela rozsáhlé policejní akci, při které ve spolupráci s policisty jihočeské zásahové jednotky a na základě písemného souhlasu státního zástupce, zadrželi současně osm osob ve věku od 28 do 45 let.

"Jejich zadržení souviselo s distribucí stovek gramů pervitinu různým osobám, zejména v táborském regionu. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté uvedené drogy, injekční stříkačky a finanční prostředky," uvedla mluvčí.

Padla obvinění

Dva ze zadržených, pětačtyřicetiletý muž a osmadvacetiletá žena, byli podle Lenky Pokorné čelí obvinění ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pětačtyřicetiletý muž byl navíc obviněn z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť i přesto, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, měl usednout 20. května 2024 za volant osobního vozidla škoda Fabia a řídit ze Soběslavi do Prahy a zpět. Na zpáteční cestě ho kriminalisté zadrželi.

Nad dvojicí prodávající pervitin se utáhla smyčka. Sebrala je zásahovka

V osidlech kriminalistů podle mluvčí uvízl i drogově závislý čtyřicetiletý muž, na kterého byl plzeňským okresním soudem vydán zatykač, na jehož základě po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání.

"Další zadržené osoby kriminalisté vyslechli a na případu nadále pracují. Počet obviněných tudíž jistě není konečný," naznačila policejní mluvčí.

Za distribuci pervitinu a kokainu na Táborsku už padlo obvinění

Doplnila, že soudce akceptoval návrh státního zástupce na vzetí do vazby pětačtyřicetiletého muže. "Policisté ho od soudu eskortovali přímo do vazební věznice. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dobu od dvou do deseti let. Obviněná žena může u soudu dostat trest odnětí svobody na dobu od jednoho roku do pěti let," dodala.