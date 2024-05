Policisté objasnili dubnová vloupání do aut v Táboře v ulici Kpt. Nálepky. Podezřelým je pětačtyřicetiletý muž.

Ten je podle policejní mluvčí Lenky Pokorné podezřelý z vloupání do dvou aut, a to z 21. na 22. dubna. "Ze Škody Fabia měl odcizit plastový kufr s bouracím kladivem, sadu vrtáků a adapter na příklepový utahovák. Dále se měl na témže místě vloupat do vozidla Ford Focus, ze kterého se nic neztratilo," popsala mluvčí a dodala, že škoda je více než osm tisíc korun. Policisté v uplynulých dnech sdělili muži podezření ze spáchání přečinu krádež. Případ je řešený ve zkráceném přípravném řízení.

Uvedeného jednání se podle Lenky Pokorné dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za obdobný čin pravomocně odsouzen a potrestán.