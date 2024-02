Na nedostatečné zajištění nemovitosti doplatili majitelé rekreačního objektu nedaleko Slapska. Během uplynulých tří týdnů se sem vloupal zloděj. A nemusel se ani příliš namáhat.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Neznámý pachatel využil neuzamčených dveří a pořádně se napakoval. Zmizel s lupem za desítky tisíc. Jak upřesňuje policejní mluvčí Lenka Pokorná, dosud neznámý zloděj se do rekreačního domu v katastru obce Slapsko vloupal v době od 17. ledna do 6. února 2024. „Vnikl na oplocený nezajištěný pozemek, pokračoval dále do neuzamčeného přístavku domu, odkud se dostal do stodoly. Zde odcizil různý elektroinstalační materiál."

Cestu k dalšímu lupu už měl složitější, dveře skladu si už musel otevřít násilím. „Prohledal ho a odcizil motorovou pilu, troje zahradnické nůžky, stavební rozvaděč, elektrické bourací kladivo a stavební světlo. Majitelům způsobil škodu za více než 30 tisíc korun," shrnuje Lenka Pokorná dosavadní zjištění mladovožických policistů. Ti po zloději i odcizených věcech pátrají.