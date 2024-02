Smutný příběh stařičkého rhodéského ridgebacka, kterého našla 22. ledna žena v časných ranních hodinách na pokraji smrti v Havanské ulici v Táboře, bude mít pro jeho chovatelku dohru. Kriminalisté případ uhynulého psa uzavřeli sdělením obvinění jeho chovatelce.

O život zuboženého ridgebacka bojovali veterináři. | Foto: Zdroj: Útulek Tábor

Psovi totiž přes veškerou péči veterinářů už nebylo pomoci. Jak již Deník informoval, oznamovatelce události se podařilo psa udržet na místě do příjezdu strážníků. To nebyl až tak velký problém, protože pes byl značně podvyživený, ležel v trávě a nebyl schopen chůze. Odchytáři jej na dece odnesli do vozidla a umístili do útulku ve Vápenné strouze s tím, že mu bude zajištěna bezodkladná veterinární péče. Následně zuboženého čtyřnožce převzali do péče veterináři.

Případ týrání? Žena našla v Táboře psa vyhublého na kost, nemohl ani chodit

Zachránit se jim ho ale už nepodařilo a přistoupili k jeho eutanazii.

Jak uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná, podle vyšetřovatele měla žena ponechat psa, i přes jeho zjevné zdravotní potíže, bez potřebné veterinární péče a pomoci. Táborští kriminalisté sdělili třiatřicetileté ženě z Táborska podezření ze spáchání přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

Případ je řešen formou zkráceného přípravného řízení. Ženě hrozí až půlroční vězení.