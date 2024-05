Na stavbě tento známý vydržel asi jen dva měsíce. „Měl problémy s lidmi, práci moc nedal, rád šikanoval. Tak jsme se rozhodli, že bude lepší ho vyplatit,“ uvedl Pavel K. Místo, aby se sebral a odešel, začal být agresivní. „Vyhrožoval přítelkyni, jejím rodičům i mě, že nám ublíží. Tvrdil, že jsem ho napálil lopatou do hlavy, šlo ale jen o výměnu názorů, neměl žádné zranění. Chce se mi pomstít za to, že jsem ho vyhodil z práce. Chtěl víc peněz, lepší pozici, záviděl, ale nemakal,“ pokračoval obžalovaný.

Obvinění si prý vymyslel

Tehdy prý skončil v zadržovací vazbě, potom, co ho pustili domů, musel soud stanovit i opatrovnictví dítěte, to může vídat jen pár hodin týdně. „Všechno to je výmysl, celé to obvinění. Plno věcí, které tvrdí, se vůbec nestalo, to mohu dokázat. Nesedí informace v jeho výpovědi, například cesta na festival do Krumlova, když v té době byl na Slovensku, nebo to, že jsem měl být o samotě, abychom si mohli domluvit podmínky. To se nikdy nestalo,“ tvrdil Pavel K.

Opakoval také, že si to tuto situaci nezasloužil. „Je to doslova peklo, jsem od rána do večera v práci, ale v životě jsem nezažil takový stres. Kdybych to udělal, tak nic neřeknu, ale skutečně jsem s ním o ničem takovém nejednal a nic podobného neřešil,“ říkal dokola.

Rodiče dívky prý se vztahem se starším mužem nesouhlasili. Radost neměly ani jeho starší děti. „Dcery byly naštvané. Nemluvily se mnou, protože přítelkyně byla mladší než ony. Rozešli jsme se, protože jí kluci nakecali, že jezdím do kasina a prohrávám sta tisíce, a ona tomu uvěřila. Moc jsme se nehádali, miloval jsem ji, je to stále matka mé dcery,“ dodával.

Stalking, ke kterému mělo údajně také z jeho strany docházet, rezolutně popíral. „Sledování, nepřipadá v úvahu, ani jsem jí nikdy nevyhrožoval. Máme upravený styk s dcerou, platím výživné, pomáhám se vším, nakupuji třeba i oblečení,“ popisoval.

Obžalovaný se spíše stavěl do pozice oběti. Stále říkal, že šlo o peníze, že vyhrožováno bylo jemu a že jeho bývalá z malé obce na Soběslavsku narušuje jeho soukromí. Zejména tím, že se přihlašuje do jeho stránek na sociálních síti, prohlíží si konverzace, sleduje jeho přátele a podobně. Prý nikdy neplánoval její zmrzačení a nenabízel za to nikomu peníze, neměl ani zápalnou láhev, pálku a nevlastnil střelnou zbraň.

U soudu ale na druhou stranu zaznělo i to, že již za podobný skutek pykal. „Deset měsíců, šlo dvakrát o vniknutí do cizího bytu, bývalá vyskočila z okna v Sušici, zavolala na mě policii a řekla, že jsem ji napadl. Pak mi psala do vězení, že si mě tam uklidila,“ konstatoval s tím, že na to by už nerad vzpomínal.

Odpoledne do soudní síně měla dorazit bývalá přítelkyně a její rodiče. Soud pokračuje i v pátek, další termín jednání je v polovině června.