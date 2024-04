Policisté žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po totožnosti muže, který se pohyboval 31. března kolem páté hodiny ranní u hlavního vchodu do Disco Apollo v Sezimově Ústí. Nepoznáváte ho někdo podle fotografie, kterou se policistům podařilo získat při prověřování jednoho z případů protiprávního jednání.

Neznáte ho někdo? | Foto: Policie ČR

"Podání vysvětlení tohoto muže by policistům výrazně pomohlo," vyzývá policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Neznáte ho někdo?Zdroj: Policie ČR

Muž by se měl nejlépe po telefonické domluvě na čísle 974 238 730 dostavit na služebnu obvodního oddělení Sezimovo Ústí, na adrese Soběslavská 2763 v Táboře a podat zde své vysvětlení. "Zároveň žádáme každého, kdo by uvedeného muže na fotografii poznal, případně by mohl k ustanovení jeho totožnosti přispět jakýmkoliv dalším poznatkem, aby své informace sdělil policistům na výše uvedených kontaktech. Informace je možné sdělit i prostřednictvím linky 158," doplnila.