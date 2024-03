Od ledna letošního roku okradli podvodníci na internetu lidi z Táborska o téměř 10,5 milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Přesto, že policisté opakovaně apelují na občany, aby byli obezřetní a nenechali se podvodníky v kyber prostoru napálit, tak stále evidují nové a nové případy. Za uplynulých sedm dní jich na Táborsku podle policejní mluvčí Lenky Pokorné přibylo pět. Podívejte se, jaké finty nově podvodníci používají.

Falešný odkaz na Zásilkovnu

7. března oznámila osmatřicetiletá žena, že byla podvedena na internetu při prodeji dětského bryndáku, který inzerovala na internetovém portálu Marketplace. "Téměř okamžitě se jí ozvala zájemkyně, která z rodinných důvodů po prodávající požadovala zaslání zboží prostřednictvím zásilkové služby Zásilkovna. V rámci další komunikace vylákala z poškozené telefonní číslo, e-mail a číslo bankovního účtu. Následně jí přišel e-mail, ve kterém byl odkaz tvářící se jako pravý odkaz na Zásilkovnu. Na tento klikla. Posléze obdržela další e-mail tvářící se jako pravý od její banky s odkazem pro dokončení aktivace, na který poškozená opět klikla a vyplnila své přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví a heslo," popsala Lenka Pokorná s tím, že v internetovém bankovnictví ženy byly zadány nevyžádané platby, které si pachatelka sama odsouhlasila. Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 80 tisíc korun.

Rádoby výhodná investice

10. března oznámil padesátiletý muž, že byl podveden na internetu při investování peněz. "Dosud neznámý pachatel umístil do internetového prostoru nabídku výhodných investic, na kterou poškozený reagoval. Vyplnil kontaktní formulář a následně byl kontaktován neznámým mužem, který mu přidělil osobního poradce. Ten přiměl poškozeného k nainstalování aplikace pro vzdálený přístup Air admin do počítače a pod legendou výhodných investic ho přesvědčil k provedení čtyř transakcí. Podvedený přišel o více než 600 tisíc korun," naznačila další způsob podvodu policejní mluvčí.

Seznamka a neexistující Stanley

13. března přišli na Táborsku oznámit IT podvod tři lidé.

"V květnu loňského roku byla jednasedmdesátiletá žena kontaktována přes jednu ze seznamek na internetu. Dosud neznámý pachatel vystupoval pod přezdívkou Stanley. Komunikovali spolu přes aplikaci WhatsApp. Pod různými záminkami z poškozené do současné doby vylákal sedm plateb v různých výších," uvedla mluvčí. Celková škoda byla vyčíslena na více než 100 tisíc korun.

Odkaz na údajnou Balíkovnu

V době od 12. do 13. března odcizil podvodník peníze ze soukromého i firemního bankovního účtu pětačtyřicetileté ženě. Ta prostřednictvím obchodní platformy Marketplace na sociální síti Facebook inzerovala k odprodeji dětský kancelářský set. "Na inzerát velmi rychle reagoval zájemce. Po vzájemné konverzaci přes Messenger zaslal poškozené odkaz na údajnou Balíkovnu, po jejímž rozkliknutí byla poškozená vyzvána k doplnění svých přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví, což zcela dobrovolně učinila. Následně byla přesměrována na stránky, které se jevily jako stránky Balíkovny. Zde odpověděla na několik otázek k zásilce. Vše však vedlo k jedinému, a to k odcizení peněz," uvedla Lenka Pokorná. Poškozená přišla o téměř 300 tisíc korun

Splátky na investici skončily asi v nenávratnu

Zatím poslední případ přišel oznámit sedmapadesátiletý muž. Ten si prostřednictvím internetových stránek našel reklamu, která lákala na výhodné investování peněz. Po kliknutí na odkaz vyplnil své údaje do formuláře. Podle policejní mluvčí netrvalo dlouho a byl kontaktován údajným investičním poradcem, který jej následně prostřednictvím emailu a aplikace WhatsApp přiměl k instalaci programu pro vzdálený přístup AnyDesk. "Následně byl vyzván k zaslání vstupního poplatku. Pro vzbuzení důvěry mu byla část poplatku zaslána zpět na účet. Poté poškozený zaslal dle pokynů ve třech splátkách peníze na investiční účet vedený v Anglii. Poradce poté přestal komunikovat. Pachatel způsobil škodu za více než 550 tisíc korun," zmínila Lenka Pokorná s tím, že celková škoda činí více než 1,7 milionu korun.