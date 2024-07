Jak informovala policejní mluvčí Lenka Pokorná, jednalo se o dvě ženy ve věku 35 a 39 let a dva muže ve věku 36 a 37 let, kteří žijí v Libereckém kraji. Čtveřice měla podle Lenky Pokorné poškozenou dvaašedesátiletou ženu z Táborska připravit v období od června do listopadu loňského roku o více než tři miliony korun.

"Devětatřicetiletá žena, která se s poškozenou znala, měla k vylákání peněz používat opakovaně různé nepravdivé legendy pro vzbuzení soucitu a pomoci. Nejčastější legendou byla tíživá finanční situace z důvodu zablokování účtu s několika miliony korun, ke kterým jí banka zamezila přístup. K odblokování účtu měly být ze strany banky požadovány různé poplatky, které měla obviněná vylákat na poškozené s tím, že až se dostane ke svým penězům, tak jí vše vrátí. V potvrzování tíživé situace jí měly pomáhat další zadržené a obviněné osoby, které se měly vydávat za zaměstnance banky," popsala Lenka Pokorná s tím, že získané finanční prostředky pak měli obvinění používat pro uspokojování vlastních potřeb.

Soucitné ženě, která byla ochotná pomáhat v nouzi, byla tímto jednáním způsobena škoda za více než 3 miliony korun.

V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody na dobu od dvou do osmi let.