Vyšetřované sportovní kauzy z jiné části republiky přivedly i jihočeské kriminalisty na stopu podvodníků. Objasnili další podvod za téměř dvanáct milionů.

Jihočeští kriminalisté, kteří se specializují na trestnou činnost bankovního, podnikatelského podvodného charakteru či daňovou trestnou činnost, objasnili další podvod. V této kauze je podle policejního mluvčího Jiřího Matznera aktuálně od konce února obviněno již pět osob.

"Obvinění jsou podezřelí ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaného formou spolupachatelství. Případ začali kriminalisté rozplétat od roku 2019, kdy je na stopu možných podvodů přivedly vyšetřované sportovní kauzy z jiné části republiky," uvedl mluvčí.

Vznikl obchodní řetězec

Jak mělo vše probíhat? Od roku 2018 v Táboře, Praze a na dalších místech měli obvinění podle Jiřího Matznera vytvořit po vzájemné dohodě účelově obchodní řetězec z několika společností. "Cílem bylo krátit DPH. Hlavní obviněný, muž (51 let ze Strakonic), pravděpodobně vše řídil. Další obviněný muž (44 let z Českých Budějovic) byl jednatel společností, majitel společností, a to pravděpodobně v rovině takzvaného bílého koně. Firmy předstíraly řádnou obchodní činnost a fingovaně uplatňovaly odpočty daní. Úkoly byly rozděleny a tak další z obviněných například určoval, s jakými subjekty se bude obchodovat, jiný ze skupiny zase zajišťoval nové obchodní partnery," popsal systém, jak vše fungovalo, policejní mluvčí.

Zkrácením daně obvinění způsobili škodu bezmála za 12 milionů korun. Hrozí jim vězení v délce pět až deset let.