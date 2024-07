Vyšetřování závažného zločinu loupeže v Sezimově Ústí, kterou 26. května oznámil na policie mladý muž (18 let), obrátilo o 180 stupňů.

Policistům oznámené loupežné přepadení se podle mluvčí Lenky Pokorné nestalo. Mladík zkušené táborské kriminalisty neoklamal.

"Podle výpovědi byl mladý muž přepaden při odchodu z diskotéky v Kánišově ulici v Sezimově Ústí. Krátce před čtvrtou hodinou ranní měl k němu přistoupit jemu neznámý muž, chytit ho pod krkem za mikinu a vyhrožovat, že pokud mu nedá peníze, že jej zmlátí. Mladík policistům ještě řekl, že pachateli raději peníze ve výši pět tisíc korun dal," popsala Lenka Pokorná.

Do šetření tohoto závažného zločinu loupeže se zapojili specialisté na odhalování závažné násilné trestné činnosti. "Jak vlastní šetření ukázalo, kriminalisté záhy objevili ve výpovědi poškozeného nesrovnalosti. Zároveň i zajištěné důkazní materiály zpochybnily mladíkova tvrzení. Ten se následně při výslechu doznal, že si celou událost vymyslel," přiblížila policejní mluvčí.

Policisté však upozorňují, že tímto jednáním se může sám oznamovatel dostat do křížku se zákonem, a to konkrétně přestupkem křivého vysvětlení. Za tento přestupek lze uložit pokuta až do výše 50 tisíc korun.