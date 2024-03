Táborští policisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou v neděli zachránili muže, který si chtěl vzít život. Dobře to dopadlo.

Ilustrační foto. | Foto: archiv redakce

Jak informovala policejní mluvčí Lenka Pokorná, v neděli v odpoledních hodinách přijal operační důstojník zprávu, že se v Táboře v jednom z činžovních domů v blízkosti vodní nádrže Jordán uzamkl šestačtyřicetiletý muž, který vyhrožoval, že si vezme život.

Na místo byli okamžitě vysláni táborští policisté a policejní vyjednavač. "Vyjednávání přes zamčené dveře však k domluvě nevedlo a hrozilo, že pokud se policisté pokusí do bytu vstoupit, tak si muž ublíží. Situace se vyostřovala. Mezi tím na místo dorazila zásahová jednotka, která je perfektně vycvičena a vybavena pro rychlé vstupy do objektů. Po rychlém otevření dveří byl muž za pomoci chvatů a hmatů bez újmy na zdraví zajištěn a následně předán do péče zdravotnické záchranné služby," uvedla mluvčí.