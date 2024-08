Jak popisuje policejní mluvčí Lenka Pokorná, muž měl 26. května vniknout do jednoho z panelových domů v Sezimově Ústí, kde bydlela jeho známá. "Poté, co se dostal násilím do jejího bytu, měl ženu surově fyzicky napadnout. Její zranění si vyžádalo lékařské ošetření," uvedla.

Dále ho kriminalisté viní z toho, že se měl dne 1. června letošního roku dopustit loupeže v podchodu silnice E55 nedaleko ulice Nad Mýtem v Sezimově Ústí. "Z vyšetřování vyplývá, že měl pod pohrůžkou násilí vzít poškozenému osmatřicetiletému muži batoh, z kterého měl odcizit mobilní telefon a Bluetooth reproduktor. Dále se měl pod hrozbou, že ho zbije, domáhat peněz, které však u sebe poškozený neměl, a tak požadované peníze zaslal prostřednictvím internetového bankovnictví na účet, který mu násilník sdělil, neboť se bál o své zdraví a život," popsala útok násilníka policejní mluvčí.

Doplnila, že čtyřicetiletý muž je již policistům na Táborsku pro svou pokračující trestnou činnost velmi dobře znám. V minulosti byl již za obdobné činy několikrát odsouzen a potrestán.

Soudce návrh na vazbu akceptoval a policisté ho od soudu eskortovali do vazební věznice. V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.