Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování do světových měn, včetně kryptoměn. Jeden takový případ aktuálně řeší policisté z Bechyně.

Bechyňští policisté podle mluvčí Lenky Pokorné pátrají po neznámém pachateli podvodu. A co se stalo? "Podvedená mladá žena z Táborska uvěřila reklamě slibující zhodnocení úspor formou investování do kryptoměn. Zaregistrovala se na inzerovaných stránkách, kde uvedla svoje kontaktní údaje. Poté byla v průběhu března a dubna kontaktována prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp neznámou osobou, která vystupovala jako zástupce České investiční společnosti," popsuje začátek budoucího možného podvodu, u kterého by měl každý zbystřit, Lenka Pokorná.

Údajným investičním poradcem byla žena instruována k zaslání finančních prostředků na různé účty. "To podvedená učinila v domnění, že se jedná o výhodnou investici. Dosud neznámý pachatel přiměl poškozenou k jedenácti platbám. Té vznikla škoda za více než 60 tisíc korun," doplnila Lenka Pokorná.

Policisté upozorňují, že vyšetřování těchto podvodů je velmi komplikované a zdlouhavé. Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. "Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají s sebou často manipulovat. Bohužel, konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí," naznačuje Lenka Pokorná.

Nutno podotknout, že obětí internetového podvodu se může stát každý. Lidé by podle policie měli mít na paměti, že internet není bezpečné místo, kde je možné vypustit svoji obezřetnost. Naopak je zde nutné mít všechny smysly napnuté a vše si důkladně ověřovat.

"Apelujeme na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bezhlavě!" varuje policejní mluvčí.