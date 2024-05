Policisté v pondělí obsadili jihočeskou dopravní tepnu - dálnici D3 mezi krajskou metropolí a hranicemi Středočeského kraje a posvítili si na kázeň řidičů. Co odhalily kontroly?

Nešvary řidičů, které zachytila dálniční policie na D3. | Foto: Policie ČR

Cílem dopravně bezpečnostní akce pod názvem Věnování se řízení bylo podle policejního mluvčího Milana Bajcury zaměření se na bezpečnost za volantem a řídítky řidičů motorových vozidel, zákaz držení telefonu za jízdy a požívání návykových látek před či během jízdy.

Do akce bylo nasazeno více než 50 dopravních policistů, a to ze dvou služebně zařazených dálničních oddělení – Borek a Chotoviny a oddělení silničního dohledu. "Za několik hodin zastavili 314 vozidel, kdy zjistili 82 přestupků. Nejčastěji jsme řešili porušení nejvyšší dovolené rychlosti, a to v 37 případech. Dále se jednalo o držení hovorového zařízení – v 8 případech," vypočítává Milan Bajcura.

Dvanáctkrát policisté u auta zjistili nevyhovující technický stav a nepoužívání bezpečnostních pásů. Omamně psychotropní látka byla podle mluvčího naštěstí zjištěna jen u jednoho z řidičů.

"Třeba zmíněné opomíjení používání bezpečnostních pásů může být velmi rizikovým chováním, například při prudkém brždění, jízdě v zatáčkách a někdy bohužel i u dopravních nehod. Tvrzení řidičů, že se v malé rychlosti při nárazu udrží volantu, je velmi rozšířeným nesmyslem, což mohou následně potvrdit chirurgové jednotlivých zdravotnických zařízení," poukazuje na jeden z nešvarů na silnicích Milan Bajcura.

Doporučuje také před začátkem hlavní turistické sezóny si zkontrolovat technický stav svého vozu či motorky a doplnit povinnou výbavu.