Zaparkoval před garáží, druhý den stálo auto na špalcích

Tohle by čekal málokterý řidič. Přijedete do Tábora, necháte auto na parkovišti a druhý den už neodjedete. Nemáte na čem. Vaše auto totiž nemá kola. Přesně to se stalo řidiči, který zaparkoval svůj vůz v Náchodské ulici.

Policie ČR - Ilustrační foto. | Foto: Foto archiv Deníku,