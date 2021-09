Vstup do sezony Jihočeši zvládli, ale k nějakému jásání prý mají trenéři daleko. „Určitě si vážíme bodů, které máme, ale na nějaké závěry je ještě brzy,“ namítne asistent trenéra Patrik Martinec. „Soutěž teprve začíná,“ dodá na vysvětlenou.

Ve dvou ze třech vítězných duelů musel českobudějovický tým otáček skóre a prokázal tak značnou vnitřní sílu. „Věříme, že máme charakterově dobře poskládané mužstvo. V této oblasti problémy mít nebudeme,“ je přesvědčen.

Zatímco ve hře dopředu působí Motor velice dobře, v obraně se stále objevují okénka. „Proti loňsku máme novou obranu a chce to čas. Naše defenziva by se měla postupně zlepšovat,“ doufá. „Když se vyhrává, tak se na okénka v obraně tolik nehledí. Ale máme jich spousty, do optimálního stavu je opravdu ještě daleko,“ dobře si Martinec uvědomuje.

Produktivitu týmu táhne především obávaná dvojice Milan Gulaš a Lukáš Pech. Oba také figurují na čele kanadského bodování celé soutěže. „Ale není to jen na nich. Gól u nás může dát každý. Je však dobře, že máme takové lídry, na které je spolehnutí,“ konstatuje.

Vzhledem ke zmíněným okénkům v defenzivě si většinou pořádně zachytá gólman Dominik Hrachovina a zatím působí velice jistým dojmem. Brankářská dvojka Jan Strmeň tak ale na svou šanci stále čeká. „Sestavu řešíme zápas od zápasu a tak to bude i dál. Gólmani nemají žádný plán, kdo kdy bude chytat. Vždycky si utkání vyhodnotíme, zohledníme i soupeře, který nás čeká, a podle toho uděláme sestavu.“

Aby byl Strmeň rozchytaný, počítá se s jeho střídavými starty v první lize. Již ve středu by měl s největší pravděpodobností nastoupit za Kolín proti Slavii Praha.

Proti Plzni by se v českobudějovické sestavě mohl objevit kanadský obránce se zkušenostmi z NHL Stuart Percy. „Hledali jsme náhradu za Allena, který u nás skončil,“ vysvětluje Martinec. „Byla to společná práce. Čeští hráči teď v nabídce prakticky nejsou, tak jsme se museli dívat do zahraničí. U zámořských hokejistů se snažíme upřednostňovat ty, kteří už byli v Evropě, aby to u nás nebyla jejich první evropská štace,“ dodává.

Percy absolvoval uplynulý ročník ve finské nejvyšší soutěži. „Měl by být v Evropě aklimatizovaný, tak mimo jiné i proto padla volba na něj. V letošní sezoně byl zatím bez angažmá. Byl doma a připravoval se na sezonu.“

Pomalu se začíná blížit také návrat jednoho z klíčových obránců týmu Petra Šenkeříka. „Už bruslí a čekáme na povolení od lékařů, aby se mohl zapojit do nějakého hodnotnějšího tréninku,“ těší asistenta zlepšující se zdravotní stav jednoho z lídrů mužstva. Jinak je kádr kompletní, na marodce se nikdo jiný momentálně nenachází.

Úterní soupeř Plzeň sice vstup do sezony úplně nezvládl, ale každopádně se jedná o velice kvalitního protivníka. „Skutečně silný tým, který teď odehrál super zápas na Spartě. V přípravě nás dvakrát porazil, takže mu máme co oplácet. Nečeká nás nic lehkého,“ upozorňuje.

Očekávat se dá úplně jiný zápas než v pátek s Olomoucí. „Plzeň hraje ofenzivnější hokej. Více bruslí a forčekuje. Má více nebezpečných hráčů než měla Olomouc. Milan Gulaš sice odešel k nám, ale jinak kostra týmů zůstala,“ říká asistent k soupeři.

Na oba domácí duely dorazilo do Budvar arény šest tisíc fanoušků. „Jsou skvělí a bez nich bychom to jednoznačně měli mnohem složitější. Mají velký podíl na dvou domácích výhrách.“