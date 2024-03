Hokejisté Tábora v sobotu 23. března rozehrají čtvrtfinále play off II. ligy, v němž na domácím ledě vyzvou Příbram (18 hodin). Hraje se na tři vítězství.

Táborští hokejisté v předposledním kole nadstavby II. ligy zdolali Příbram 5:2. Nyní na sebe narazí ve čtvrtfinále play off. | Foto: Tomáš Danko

Jihočeši, kteří skončili v dlouhodobé části ve skupině Západ druzí, narazí na protivníka, který se umístil v tabulce hned za nimi. Vzájemná bilance této sezony hovoří pro Kohouty. Ti v základní části ovládli oba duely (7:1, 5:3) a v nadstavbě si každý ze soupeřů připsal jedno vítězství (5:2, 2:5).

Ale play off je úplně jiná soutěž, jak se o tom ostatně v uplynulé sezoně přesvědčili právě táborští hokejisté, kteří nepřešli práh osmifinále. A stopku jim vystavila zrovna Příbram, takže jí mají Jihočeši co oplácet. To ještě umocňuje atraktivitu nadcházející série, v níž půjde nejen o hokejové dovednosti, ale i správné mentální nastavení.

„Kdo to dokáže, zkrotí nervy a nenechá se strhnout soupeřem, ten bude úspěšný. Oba týmy se samozřejmě velice dobře znají, o to prestižnější čtvrtfinále bude,“ míní táborský trenér Richard Lobo.

V osmifinále se Tábor vypořádal s Benátkami nad Jizerou 3:0 na zápasy (4:2, 2:1 a 7:1). „Vyzdvihl bych obrannou činnost ve třetím zápase, od té bychom se potřebovali odrazit dál. Zlepšili jsme i hru v předbrankovém prostoru a vytěžili jsme z toho většinu gólů,“ podotkl táborský kouč Richard Lobo. Příbram si stejně hladce poradila s Vrchlabím (4:2, 4:3 a 8:4).

Série tedy startuje už v sobotu u Jordánu (18 hodin), další duely se hrají v pondělí v Příbrami (18.30) a ve středu 27. března opět v Táboře (18). Pokud nebude rozhodnuto, čtvrtý zápas by se konal 29. března na příbramském ledě a pátý o dva dny později na táborském stadionu.

Další dvojice čtvrtfinále II. ligy

Chomutov – Letňany, Havířov – Nový Jičín, Vyškov – Havlíčkův Brod.