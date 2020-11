Domácí trenéři vrátili do branky Pateru, v útoku nahradil Voženílka Karabáček a poprvé se představil Lukáš Bednář, jenž přišel z Havířova v rámci trejdu místo Radka Prokeše. Hosté se museli obejít bez gólmanské jedničky Konráda, kterého zastoupil Lukáš.

Motor začal doslova hloupě. Po dvou zbytečných vyloučeních šel do tří a po gólu Knotka prohrával už od třetí minuty 0:1. Žádný úvodní nápor se tak nekonal. Naopak Jihočechům nějaký čas trvalo, než zase zvedli hlavy.

Ale oklepali se poměrně rychle. V 11. min. ještě nastřelil nový muž v domácím celku Bednář po přečíslení jen tyč, ale potom tým trenéra Prospala v průběhu pouhých jednatřiceti vteřin otočil skóre. Nejprve vyrovnal v přesilovce Gilbert, když chytře využil k odrazu puku do sítě hostujícího gólmana, a poté neomylně zakončil své sólo po přesném Jonákově pasu Karabáček.

Po změně stran úroveň hry z obou stran dost citelně poklesla a Hanákům se podařilo vyrovnat skóre. Zaváhání v domácí obraně potrestal Kucsera.

Vyrovnávací gól Jihočechy zase trochu vyburcoval ke zvýšení obrátek. Šance měli Karabáček i Raška, ale na druhé straně musel Patera vyřešit přečíslení soupeře při vlastní přesilovce.

Domácí však absolutně nezvládli vstup do třetího dějství. Po faulu Vydareného v útočném pásmu trefil Káňa v přesilovce bombou z první horní růžek Paterovy klece. To byla voda na olomoucký mlýn. Poctivě bránící soupeř si hlídal nejtěsnější vedení a Motor k ničemu nepouštěl.

Byla to beznaděj. Domácí se proti houževnaté obraně absolutně nemohli prosadit. Dvě a půl minuty před koncem to zkusili bez brankáře, ale sami inkasovali. Na konečných 2:4 dal Kolouch.

Branky a nahrávky: 14. Gilbert (Plášil, Michnáč), 14. Karabáček Jonák) – 3. J. Knotek (J. Káňa, Kucsera), 26. Kucsera (J. Káňa), 42. J. Káňa (Ondrůšek), 59. Kolouch (Olesz). Vyloučení: 5:4, využití: 1:2. Rozhodčí: Šír, Mrkva – Bryška, Axman. Bez diváků.

Motor: Patera – Plášil, Pýcha, Suchánek, Vydarený, Pavel, Lytvynov – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák – M. Beránek, Venkrbec, Christov – A. Raška, Gilbert, Michnáč – L. Bednář, Jonák, Karabáček. Trenéři Prospal a Totter.

Olomouc: Lukáš – Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Rutar, Ondrušek, T. Černý – Bambula, J. Knotek, Burian – Kucsera, Nahodil, J. Káňa – Valský, Kolouch, Olesz – Tomeček, Kusko, Gřeš. Trenéři Tomajko a Moták.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "To, co jsme dneska předvedli, má hodně daleko k extraligovému výkonu. Měli jsme strašný začátek utkání. Jsme po právu nejvylučovanější tým soutěže. Přijede soupeř, který se poslední dobou trápí a my mu hned nabídneme přesilovku pět na tři, Z naší strany to nemělo s extraligovým hokejem vůbec nic do činění."

Jan Tomajko (Olomouc): "Věděli jsme, že Motor má dobrý pohyb a přesilovky. Podařil se nám vstup do utkání, využili jsme přesilovku pět na tři, ale paradoxně jsme pak během minuty prohrávali. Musím hráče pochválit. Šli za tím a bojovali. Ve třetí třetině jsme se snažili náskok udržet a při power play soupeře jsme měli i štěstí. Ale šli jsme mu naproti."