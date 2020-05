Sezona skončila sice předčasně, ale vaším postupem do extraligy. V Motoru jste měl platnou smlouvu, takže jste počítal s tím, že budete v klubu pokračovat i v extralize?

Přesně tak. Měl jsem smlouvu, která platila i na následující ročník a platila ve variantě pro extraligu, do které jsme postoupili. Byl jsem šťastný, že jsme v extralize, a abych pravdu řekl, vůbec jsem si nepřipouštěl, že by něco takového mohlo přijít.

Nebyly ani nějaké náznaky, že by s vámi třeba klub nepočítal?

Právě, že ne. Měli jsme s trenéry individuální výstupní pohovory, na kterých jsme se bavili o sezoně, která proběhla. Jaká byla i z osobního hlediska každého hráče. Mluvili jsme i o ročníku, který nás čeká. Hlavně s ohledem na přípravu, jak bude probíhat. Že bude zase individuální a dostal jsem na ni i tréninkový plán. Bylo to stejné jako v letech předtím. Takhle jsme se v polovině března rozloučili.

Z pohovorů vyplývalo, že s vámi trenéři počítají?

Rozhodně to tak vyznělo. Řekli mi, že mám přijít připravený na tréninkový kemp na ledě.

Co se přihodilo, že s vámi najednou klub přestal počítat?

Na začátku dubna mi Venca Prospal zavolal a řekl mi, že končím. Byl jsem z toho tak vedle, že jsem ani nedokázal poslouchat, co mi říká. Snažil jsem se sice ptát, proč k tomu došlo, ale to už bylo zbytečné. Byli rozhodnuti.

Nic vám nebyl platný ani fakt, že jste měl platný kontrakt?

Smlouvy jsou takhle postavené, takže se dají vypovědět. Bylo mi řečeno, že je to z finančních důvodů, a ne z výkonnostních. Klub přivedl nějaké nové hráče a už předtím jich měl dost pod smlouvou. Někdo tak musel odejít.

Generální manažer Motoru Stanislav Bednařík nám v rozhovoru pro Deník vysvětlil, že hráči mají ve smlouvě klauzuli, podle které je možné je za určitých podmínek z kontraktu vyplatit. Bylo to tak i ve vašem případě?

Ano. To jsem také pochopil, když jsem v tom telefonátu začal zase trochu vnímat. Tato klauzule se musí využít do konce dubna. Proto se nemůže čekat až do srpna na tréninkový kemp. Na to jsem se také Venci ptal, proč nemohu jít alespoň do přípravy, když mám smlouvu. Ale toto vyplacení musí proběhnout do konce dubna, což také proběhlo. S tím v Motoru nikdy nebyl problém. Spíš než peníze mě ale mrzí, že si doma extraligu nemohu zahrát.

Byl to šok, když jste se tuto zprávu dozvěděl?

Jak už jsem říkal, byl jsem z toho úplně opařený a také dost zklamaný. Nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Docela dlouho jsem z toho byl mimo.

Uplynulá sezona přitom byla skvělá z týmového pohledu i z vašeho osobního. Lepší jste ještě asi nemohl zažít.

To určitě ne. Byla to jízda a moc jsem si to užíval. A v kabině jsem viděl, že si to užívají všichni. Nikdo z nás nezažil takovou sezonu, abychom nasbírali tolik bodů, dosáhli takové šňůry vítězství a překonali tak velké množství různých rekordů. Všechno nám skvěle vycházelo, že už se to snad ani nedá zopakovat. Nevybavuji si, že by tady nějaký tým v jakékoliv soutěži takhle dominoval. Byla to paráda.

Bylo pro vás velké zklamání, že jste skvělou sezonu nemohli završit vítězstvím v play off, o které vás připravila pandemie koronaviru?

Extraligu jsme si uhráli tím, jaký jsme měli náskok. I ostatní soupeři uznali, že do extraligy patříme a měli bychom postoupit. Vyhráli jsme soutěž o čtyřiačtyřicet bodů, takže jsme šli nahoru oprávněně, což potvrdily i ostatní týmy. Nikdo neměl nic proti tomu.

Bezprostřední radost z postupu na ledě ale chyběla.

No jasně. To byla ta třešnička, která nám chyběla. Ta euforie po posledním zápase, na kterou jsme se těšili a která neproběhla. Ten moment, kdy rozhodčí naposledy pískne a naskáčeme na led, o to jsme přišli. My i fanoušci. Takhle jsme jezdili autobusem kolem náměstí a nikdo tam nebyl. To byla škoda. Postup už nám ale nikdo nevezme a jsme tam. Nebo přesněji kluci tam jsou…

V minulé sezoně jste se prezentoval jako univerzál, který je schopen zaskočit v útoku i v obraně.

To mi trenéři říkali, že je těší, když mě mohou využít na více postech. Byla to dobrá sezona. Oproti té předcházející jsem sice nasbíral o něco méně bodů, ale zase jsem se více podílel na defenzivní činnosti. Nehrál jsem přesilovky, ale dosáhl jsem na dobré body v hodnocení plus/minus. Měl jsem plus třicet čtyři body. I z mého pohledu vyzněla sezona velice slušně.

Ze svých mladých let máte deset extraligových startů v dresu pražské Slavie. Přidat další v dresu mateřského klubu by bylo splněním vašeho hokejového snu?

Určitě. Dlouho jsem se těšil, že bych si někdy zase mohl extraligu zahrát, a navíc to mělo být doma. Tehdy na Slavii jsem byl vyjukaný mladík a pořádně jsem nevěděl, co se děje. Teď už bych na to byl mnohem víc připravený a věřil bych si. Nyní už se ale můžeme jenom dohadovat, jak by to bylo.

Co bude dál? Tréninkový plán od klubu máte, takže jedete podle něj?

Ano. Trénuji, jako bych trénoval normálně s klukama, jako jsme se připravovali už v předcházejících dvou letech. Od toho jsem neustoupil. Chystám se jako na extraligovou sezonu.

Další angažmá jste si sháněl sám, nebo máte svého agenta?

Mám agenta a řešili jsme to hned od té doby, kdy jsem se dozvěděl, že v Motoru končím.

Odcházíte do Vsetína. Zahraničí nebo extraliga nebyly ve hře?

Vzhledem k aktuální situaci bylo asi vyloučené zahraničí, protože jsou uzavřené hranice. Zůstávám v první lize. Také proto, že teď už by za mě klub z nejvyšší soutěže musel zaplatit cenu za extraligové hostování, což se v této době jen těžko někomu chtělo. Budu hrát ve Vsetíně a jsem za to rád. Je tam výborná divácká podpora a chci s týmem udělat úspěch.

Láká vás možnost vrátit se do Motoru alespoň formou střídavých startů, nebo třeba nějakého hostování?

Samozřejmě mě to láká. Věřím, že dveře do Motoru zavřené nemám. Nerozešli jsme se nijak ve zlém. Alespoň z mé strany. Nic špatného jsem neudělal. Klub se rozhodl jinak, na což má právo. Že mě to mrzí a jsem zklamaný, to je druhá věc. Ale Motor je pořád jedna z mála mých šancí zahrát si extraligu, protože je to můj mateřský klub. Kdekoliv jinde je to těžší, protože by za mě jiný klub musel zaplatit tabulkovou hodnotu. Uvidíme, jak se to vyvine během sezony. Ale upřímně, moc nepočítám s tím, že by si mě Motor zase stáhl.