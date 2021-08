Trenéři mají v přípravě k dispozici poměrně široký kádr, takže mužstvo trénuje na dvě skupiny. „Zatím všechno běží podle plánu,“ těší jednoho z asistentů trenéra Jaroslava Modrého Patrika Martince. Radost má také z toho, že se hráčům vyhýbají zdravotní problémy. „Jedinou výjimkou je Jindra Abdul, jenž má problém s palcem na ruce,“ doplní.

Definitivní zužování kádru by mělo proběhnout po domácím utkání s Kladnem 19. srpna. „Zužovat budeme už průběžně, ale zápase s Kladnem upravíme kádr do konečně podoby,“ upřesňuje Martinec.

Přípravné zápasy budou sloužit dle svého názvu především k přípravě mužstva. „Půjdeme do nich z plného tréninku, přípravu těmto utkáním nijak přizpůsobovat nebudeme. Trénovat budeme i v den zápasu, nepůjde o klasické předzápasové rozbruslení. Půjdeme do toho opravdu z plného běhu,“ zdůrazní.

V přátelských duelech dostanou příležitost všichni hráči kádru. „První zápas v Plzni odehraje mladší varianta týmu. Většina starších kluků pak pojede v sobotu do Salcburku,“ informuje asistent. Gólmani Dominik Hrachovina a Jan Strmeň budou chytat vždy celé zápasy. „Na střídačce bude připraven některý z juniorů, protože Štěpán Maleček je s reprezentační osmnáctkou na Hlinkově poháru v Břeclavi,“ dodá.

Výsledky v přípravě nebudou tím nejpodstatnějším. „Pro nás bude nejdůležitější výsledek desátého září v Třinci, kde hrajeme první extraligový zápas,“ usměje se Martinec. „Příprava směřuje k tomu, abychom byli připraveni na start nejvyšší soutěže. „Ale vyhrávat chceme každý zápas. A je jedno, jestli je to tréninkový nebo přátelský. To hlavní ale přijde až v extralize, to je jasné,“ zdůrazní.

Zápasový program:

čtvrtek 5. srpna: Plzeň – Motor ČB (17.30)

sobota 7. srpna: Salcburk – Motor ČB (19.15)

úterý 10. srpna: Motor ČB – Sparta Praha (17.30)

čtvrtek 12. srpna: Sparta Praha – Motor ČB (17.30)

úterý 17. srpna: Motor ČB – Plzeň (17.30)

čtvrtek 19. srpna: Motor ČB – Kladno (17.30)

úterý 31. srpna: Motor ČB – Litvínov(17.30)

pátek 3. září: Linec – Motor ČB (19.15)

neděle 5. září: Motor ČB – Linec (17)