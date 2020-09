Koronavir narušil přípravu týmu už podruhé. Tentokrát už nešlo jen o nařízenou preventivní karanténu, ale pozitivně bylo testováno hned dvaadvacet hráčů a šest členů realizačního týmu. Onemocnění naštěstí všichni přešli bez komplikací s žádnými nebo jen minimálními příznaky. Teď by měli všichni mít v těle na nějaký čas protilátky a proti covidu-19 by tak měli být imunní.

Motor by skutečně měl být pro následující období v bezpečí. Naprostá většina hráčů si již nákazou covidem-19 prošla a pokud by případně došlo k pozitivnímu testu některého z několika mála jednotlivců, u kterých se nákaza dosud neprokázala, neznamenalo by to dle současného náhledu hygienických stanic a epidemiologů karanténu pro celé mužstvo.

Trenéři se tak mohou se svými svěřenci věnovat souvislé přípravě a případné odkládání zápasů bude maximálně ze strany soupeřů.

Až do startu extraligy (17. září doma s Hradcem Králové) bude tým kromě pondělí každý den trénovat, nebo sehraje přípravný zápas. Ve středu nastoupí v Karlových Varech (17.30), v pátek doma s Lincem (17) a v neděli v odvetě v Linci (17.30).

Klub stále ještě nemá podepsanou smlouvu s BPA, která je marketingovým partnerem českého hokeje. Kvůli tomu údajně Motoru hrozí až vyloučení z extraligy.

Jednalo se o tom prý i na pátečním mimořádné Valné hromadě Asociace profesionálních klubů. Toho se generální manažer klubu Stanislav Bednařík kvůli pozitivnímu testu na koronavir a následné izolaci nemohl zúčastnit. „Z jednání jsem nedostal žádný oficiální zápis, takže se těžko mohu vyjadřovat k obsahu jednání a jeho závěrům,“ jen pokrčí rameny.

Smlouva mezi Motorem a BPA by měla být podepsána v nejbližších dnech. „V každém případě je to smlouva mezi dvěma subjekty, a to naším klubem a agenturou BPA, které případně postoupíme, zdůrazňuji, naše marketingová práva. Jen těžko se tak do toho může vměšovat jakákoliv třetí strana,“ zdůrazní Bednařík.

O tom, že by smlouva nakonec nebyla podepsána a v Budějovicích by se extraliga nehrála, prý nemůže být řeč. „V řádném termínu jsme podali přihlášku do extraligy, splnili a doložili veškeré podmínky pro přijetí do soutěže z přihlášky vyplývající. Naše přijetí do soutěže nakonec procesu potvrdil i VV ČSLH svým rozhodnutím. Nedomnívám se tedy, že podepsání smlouvy s BPA je podmínkou pro účast jakéhokoliv klubu v soutěži,“ uzavírá generální manažer.