S plným počtem bodů se vrátili ze svých zápasů 5. kola II. ligy oba jihočeské hokejové týmy. Zatímco Tábor bez potíží uspěl na ledě Hronova a po vítězství 7:2 jako jediný tým skupiny Západ ještě neztratil ani bod, Písek absolvoval v Ústí nad Labem utkání plné zvratů, ale se šťastným koncem pro jeho hráče, kteří se radovali z výhry 5:4.

Hokejisté Tábora vyhráli v 5. kole II. ligy na ledě Hronova vysoko 7:2. | Foto: HC Tábor/Karel Tomšík

Táborští hokejisté v Hronově potvrdili, že hokejově jsou na tom úplně jinak než jejich protivník, který se v II. lize zachránil až administrativní cestou. Do poloviny utkání kohouti nastříleli pět gólů, pak je přibrzdil výpadek světel na zimním stadionu a po půlhodinové pauze dokázali domácí hráči dvěma góly snížit. Ve třetí třetině však Jihočeši přidali další dvě trefy a soupeři toho už moc nedovolili. Vítězství však kalí kvůli nečisté hře domácích hráčů zranění Suchánka, Jáchyma a Krliše, kvůli potížím s kolenem odstoupil i J. Matušík.

„Po daleké cestě do Hronova jsme vyhráli 7:2, takže jsme samozřejmě spokojení. Až do stavu 5:0 v náš prospěch jsme měli utkání jasně ve své moci. Pak v hale vypadla světla, skoro půl hodiny se nehrálo a zbytek třetiny už nebyl takový. Hra byla hodně rozkouskovaná, soupeř hrál navíc hodně tvrdě a někdy až zákeřně, což rozhodčí nepískal. Ten hokej už byl pak jiný a ztratil kontinuitu. V poslední třetině už to bylo lepší, dali jsme dva góly, a soupeře, přestože tam měl přesilovky, jsme k ničemu nepustili. Dokud byla hra plynulá, tak jsme jasně kralovali. Jsme rádi, že máme zápas úspěšně za sebou, vyhráli jsme za tři body a můžeme se připravovat na další. Stínem zápasu byly bohužel hodně nevybíravé zákroky na Suchánka, Krliše a Jáchyma. Snad budou nakonec všichni v pořádku,“ zhodnotil duel táborský kouč Tomáš Matušík.

Písečtí hokejisté na severu Čech absolvovali zápas jako na houpačce. Po první třtině nabrali manko 0:1, v prostřední části otočili na 3:1, ve třetí třetině opět prohrávali 3:4, aby nakonec duel zlomili ve svůj prospěch. Vítěznou trefu obstaral v 51. minutě Hrakholski.

„Nezačali jsme špatně, ale inkasovali jsme hloupý gól. Ve druhé třetině se nám povedlo při dvojnásobné početní výhodě vyrovnat a pak jsme dalšími dvěma zásahy dostali do vedení 3:1. Ústí však v poslední třetině během tří minut otočilo skóre ve svůj prospěch. Naštěstí nás to nepoložilo a dokázali jsme zápas rozhodnout v náš prospěch. Za to mužstvo zaslouží pochvalu,“ konstatoval písecký trenér Jan Trummer.

V dalším kole Tábor ve středu 11. října přivítá na svém ledě Most (18 hodin), Písek ve stejném termínu jede opět ven, tentokrát do Slaného, kde budou jeho soupeřem Řisuty (18.30).

HC Wikov Hronov – HC Tábor 2:7 (0:3, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 36. Exner (Conner Schultz), 39. Murtazin (Voňka) – 2. J. Matušík (Jáchym, Zeman), 9. Zadražil (Krliš, Plášil), 20. Suchánek (Seidl, Dančišin), 24. Matušík (Dančišin, Milfait), 27. Krliš (Zadražil, Hajič), 55. Seidl (Šulek, Jáchym), 58. Dančišin (Jáchym). Rozhodčí: Šmika – Kettner, D. Brož. Vyloučení: 8:9. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2. Diváci: 233.

Tábor: Dvořák – Plášil, Hubata, Jáchym, Hajič, Suchánek, Černý – Severa, Zadražil, Krliš, Milfait, Matušík (41. Zayml), Zeman, Šulek, Dančišin, Seidl, Bárta, Zíb, Prášek.

HC Slovan Ústečtí Lvi – IHC Králové Písek 4:5 (1:0, 0:3, 3:2)

Branky a nahrávky: 13. Kuchynka (Roubík, Kubát), 44. Popela (Roubík, Stahl), 45. Bartoš (Gottfried, Špaček), 46. Rudovský (Dubský, Roubík) – 24. Radoš (Volf, Rousek), 28. Koupal (Hollar, Vajner), 38. Hollar (Hrakholski), 49. Hollar (Radoš, Koupal), 51. Hrakholski (Ženíšek, Turek). Rozhodčí: Hlinka – Žídek, Hradil. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 741.

Písek: Kříž – Hanus, Kurfürst, Vajner, Radoš, Pavlát, Turek – Pouzar, Volf, Matiášek, Rousek, Koupal, Hollar, Hrakholski, Ženíšek, Novotný, Dubský.

Další výsledky 5. kola

Benátky nad Jizerou – Most 2:4, Letňany – Kobra Praha 9:1, Příbram – Děčín 6:3, Kralupy nad Vltavou – Řisuty 3:4, Vrchlabí – Cheb 11:0.

II. liga sk. Západ

1. HC Příbram 5 4 1 0 0 34:14 14

2. HC Tábor 4 4 0 0 0 27:6 12

3. Mostečtí Lvi 4 3 0 1 0 19:10 10

4. HC Piráti Chomutov 4 3 0 0 1 24:13 9

5. HC Stadion Vrchlabí 5 2 1 1 1 27:17 9

6. HC Letci Letňany 5 2 1 1 1 21:14 9

7. IHC Králové Písek 5 2 1 0 2 15:16 8

8. HK Kralupy nad Vltavou 5 1 1 1 2 15:16 6

9. HC Děčín 5 2 0 0 3 15:23 6

10. HC Stadion Cheb 6 1 1 0 4 15:38 5

11. HC Slovan Ústečtí Lvi 5 1 0 1 3 18:25 4

12. HC Kobra Praha 5 1 0 1 3 15:26 4

13. HC Řisuty 4 1 0 1 2 11:29 4

14. HC Wikov Hronov 4 1 0 0 3 11:16 3

15. HC Benátky nad Jizerou 4 0 1 0 3 7:11 2