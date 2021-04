Nelitoval jste, že jste kývl na nabídku Vrchlabí a odehrál tam možná svou poslední sezonu v kariéře?

Zpětně toho vůbec nelituji. Sezonu jsem si parádně užil. Byli jsme nováček Chance ligy a dařilo se nám výborně. Samozřejmě mrzí vypadnutí ve čtvrtfinále play off se Vsetínem, ale čtvrté místo po základní části bylo velkým úspěchem. Jenom škoda, že u toho nemohli být diváci. Celé město totiž hokejem žilo.

Jak fungovala spolupráce s extraligovými Pardubicemi?

Nebyli jsme klasickou farmou, ale na Pardubicích jsme byli závislí. Dohoda byla taková, že dvě lajny budou z Vrchlabí a dvě z Pardubic. Bez spolupráce s extraligovým klubem bychom nemohli fungovat.

Pardubičtí hráči s vámi trénovali, nebo jezdili jenom na zápasy?

Kluci z Pardubic s námi byli celou sezonu, jenom občas je povolali nahoru do extraligy.

Varianta, že byste i vy naskočil za Pardubice v nejvyšší soutěži, ve hře nebyla?

S trenérem Pardubic Ríšou Králem se známe, voláme si, ale tomuhle jsme se jenom zasmáli. To už ne.

Jaké jsou ve Vrchlabí podmínky pro hokej?

Pokud to měl být můj poslední rok kariéry, tak jsem byl nadšený, že jsem ho strávil právě ve Vrchlabí. Je to horské městečko a letos byla nádherná zima. Také kabina a zázemí na stadionu bylo nové a na velmi dobré úrovni. Stadionek je ideální pro malé město v horách.

V závěru sezony vás trápily zdravotní problémy. Co se vám přihodilo?

Někdy v polovině února jsem si po nešťastném zákroku přetrhal vazy v rameni. Konzultoval jsem to v Olomouci s doktorem Holibkou, což je jeden z největších odborníků u nás. Jasně řekl, že je operace nevyhnutelná. S ním i s vedením klubu jsme se ale dohodli, že ji odložíme až po sezoně, abych si mohl zahrát play off. Pět týdnů jsem měl rameno zavázané, značně mě to limitovalo, ale hrát se s tím nějak dalo.

Neriskoval jste tím zhoršení vašeho zranění?

Operace mě čekala tak jako tak. Zhoršit se to nemělo. A navíc jsem se snažil být v mezích možností opatrný.

Ve čtvrtfinále jste vypadli se Vsetínem v šesti zápasech a série vypadala poměrně vyhrocená.

Byla to hodně vyrovnané. Každý zápas byl velice dramatický. I když jsme šli ze čtvrtého místa po základní části a soupeř z pátého, tak favoritem byl Vsetín. Navíc, když nám Pardubice stáhly některé hráče, kteří pro nás byli stěžejní. Odehráli jsme dobrou sérii, ale náš kádr nebyl tak široký, abychom mohli pomýšlet na postup do semifinále.

S celou sezonou ale panovala v klubu spokojenost?

Spokojeno bylo vedení klubu i trenéři. V celém Vrchlabí panovalo nadšení, město hokej opravdu prožívalo. Byl to povedený rok.

Až do svého zranění jste měl průměr více než bodu na zápas. Berete i z tohoto osobního pohledu sezonu jako úspěšnou?

Určitě. Play off jsem si chtěl zahrát za každou cenu s tím, že nebudu koukat na body. Strašně mě to bavilo. Kluci v kabině, celý tým, bylo to perfektní.

Po třech letech jste také mohl oprášit spolupráci se svým bývalým spoluhráčem z českobudějovického Motoru Martinem Heřmanem. Nastupovali jste spolu v jedné formaci?

S Martinem jsme hráli celou sezonu. Tak jsme byli domluveni i s trenérem Baďoučkem. Hodně jsme o tom komunikovali. Před minulou sezonou jsem se rozmýšlel, jestli ještě pokračovat. Nakonec jsem rád, že jsem kývl a mohl si s Čajdou zahrát.

Sledoval jste počínání českobudějovického Motoru jako nováčka v extralize?

Motor jsem sledoval, celkově mám přehled o českém hokeji. Kluby, ve kterých jsem působil, samozřejmě sleduji ještě o něco víc. Pro Budějovice to byla těžká sezona, ale to je každá nováčkovská. Velkou výhodou bylo, že se nesestupovalo a vybraly si to právě v tomto ročníku. Ale chápu, že fanoušci chtěli lepší výsledky. Doufám, že Motor pro příští sezonu vybere ty správné hráče a bude více konkurenceschopný, aby se popral minimálně o play off.

Vám skončila ve Vrchlabí smlouva. Co bude dál?

Vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Už ale cítím, že nechci za hokejem nikam cestovat. Čas, který jsem mu věnoval, chci teď dát dětem.

Když nechcete cestovat, znamená to, že byste mohl třeba hrát druhou ligu doma v Písku?

Nechci ještě dělat nějaké finální rozhodnutí, ale rád bych se skutečně angažoval v nějaké pozici v píseckém hokeji. Možná bych šel k k mládeži, kde bych mohl působit jako trenér nebo konzultant. Ještě uvidím. Není také vyloučené, že bych odehrál i nějaký ten zápas za druholigový tým.

Do kdy chcete mít jasno?

Definitivně bych se chtěl rozhodnout do konce měsíce. Měl jsem nějaké nabídky z jiných klubů, ale skutečně už bych se teď chtěl věnovat hlavně dětem. Dlužím jim to za ty dlouhé roky s hokejem.