Správnou nohou vykročili do nového ročníku hokejové II. ligy oba jihočeské celky. Táborský favorit zvítězil na děčínském ledě 4:0, Písek si přivezl vítězství 3:1 z Hronova.

Hokejisté Tábora vstoupili do nového ročníku II. ligy výhrou 4:0 na ledě Děčína. | Foto: archiv HC Tábor

Táborský celek odehrál výborně úvodní dvě třetiny a v každé z nich zaznamenal dvě trefy. V závěrečné už viditelně ubral na aktivitě, čehož sice snaživý protivník nevyužil, ale rozhodně to nenechalo klidným náročného kouče Tomáše Matušíka.

„Hned v úvodu jsme získali přesilovou hru, která se nám ale moc nepovedla, navíc se v ní soupeř dostal do přečíslení dva na jednoho. Bezprostředně po ní jsme dali první gól. Pak už od nás byla první třetina v pořádku; dobře jsme bruslili, a především při hře pět na pět jsme měli výraznou herní převahu. Druhá část byla z naší strany ještě lepší než ta první a vytáhli jsme v ní skóre až na 4:0. Soupeř si v ní v podstatě nic nevytvořil, s výjimkou situace, kdy znovu v naší přesilovce jel ve dvou hráčích sám na Davida Gábu, ale ten skvěle zasáhl. Třetí třetina se mi bohužel ani nechce hodnotit, protože se mi silně nelíbila. Přidržovali jsme puky, tahali je zpátky, situace jsme přehrávali a málo stříleli… Bylo tam úplně všechno to, co nechceme, aby se v naší hře objevovalo. Ano, vedli jsme 4:0 a bylo to první utkání, ale stejně si myslím, že tak zkušenému týmu by se to stávat nemělo. S jinými soupeři by nás to mohlo vytrestat. Na druhé straně máme tři body a velké pozitivum je, že jsme udrželi nulu a dali čtyři hezké góly. S tím jsme samozřejmě spokojeni a jedeme dál,“ konstatoval táborský kouč Tomáš Matušík.

Písecký tým se představil na ledě Hronova, který sice v minulé sezoně sestoupil, ale administrativní cestou se dokázal vrátit s výrazně obměněným kádrem. Králové na rozdíl od svého jihočeského rivala nezačali dobře a celou úvodní třetinu tahal za kratší konec. Pomohla až změna taktiky a domluva kouče Jana Trummera po první třetině, po níž se Jihočeši herně zlepšili a utkání rozhodli ve svůj prospěch.

„Do utkání jsme vstoupili vlažně. Očekávali jsme, že na malém hřišti v Hronově na nás domácí vlétnou, což se stalo, naštěstí nás podržel brankář Kříž a měli jsme i štěstí. O přestávce jsme si řekli, co zlepšit a zvolili jsme i jinou taktiku, což přineslo ovoce. Mrzelo mě, že za stavu 3:0 jsme udělali tři hloupé chyby, za což jsme byli vyloučení a Hronov jednu přesilovku využil. Tím jsme jej zase na chvíli dostali do hry. Plyne z toho poučení, že je třeba udržet disciplínu a nedělat zbytečné fauly. Přesilové hry rozhodují zápasy, navíc to stojí spoustu sil. Ale jinak jsme samozřejmě s výsledkem spokojeni,“ podotkl Jan Trummer, pro něhož to byla druholigová premiéra v roli hlavního kouče.

Ve druhém kole se oba jihočeské týmy představí ve středu 27. září doma. Tábor přivítá Cheb, Písek pak pražskou Kobru. Oba zápasy začínají v 18 hodin.

HC Děčín – HC Tábor 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Krliš (Zadražil, Severa), 12. Šulek (Hajič, Dančišin), 21. Matušík (Plášil, Dančišin), 35. Šulek (Černý, Matušík). Rozhodčí: Hlinka - Goltsch, Sýkora. Vyloučení: 5:6, navíc Brož (Děč.) 5 + OK. Využití: 0:2. Diváci: 369.

Tábor: Gába – Hubata, Plášil, Hajič, Jáchym, Suchánek, Černý – Krliš, Zadražil, Severa – Zeman, Matušík, Milfait – Seidl, Dančišin, Šulek – Bárta, Zíb, Prášek.

HC Wikov Hronov - IHC Králové Písek 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Murtazin (Vermeulen, Vaňkovský) – 19. Rousek (Matiášek, Ženíšek), 24. Koupal (Pouzar), 29. Matiášek (Volf, Radoš). Rozhodčí: Bernat – Teršíp, Brož. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 358.

Písek: Kříž – Radoš, Hanus, Šilhán, Vajner, Pavlát, Turek, Kurfürst – Matiášek, Volf, Rousek – Hollar, Koupal, Pouzar – Kolář, Ženíšek, Hracholski – Brož.

Další výsledky 1. kola Západní konference

Ústí nad Labem - Cheb 4:3, Benátky nad Jizerou - Kobra Praha 2:3, Letňany - Chomutov 1:6, Kralupy nad Vltavou - Most 3:2 PP, Vrchlabí - Příbram 3:6.