V úterý v Karlových Varech působili Jihočeši zcela suverénním dojmem. Pouze v samotném úvodu byli brusliví domácí aktivnější, ale pak pevně převzal otěže zápasu do svých rukou Motor. Byl produktivnější a soupeře k ničemu moc nepouštěl. A když už něco prošlo, tak to pochytal pozorný Jan Strmeň v brance. Ten čapl svou příležitost při zdravotních problémech gólmanské jedničky Dominika Hrachoviny skutečně za pačesy a podává výborné výkony. První nula v sezoně mu rozhodně slušela.

Hrachovina není jediným klíčovým hráčem týmu, s jehož absencí se mužstvo musí vypořádat. Stále ještě nejsou k dispozici kapitán Milan Gulaš, jenž se na západ Čech vypravil podpořit svůj tým alespoň ze střídačky, a také zkušený centr Jiří Novotný. Na výkonech týmu se to však naštěstí nijak neprojevuje.

Poměr střel na branku byl v utkání vyrovnaný 28:28, ale tento údaj plně nevypovídá o tom, co se na ledě dělo. Hokejová kvalita byla jednoznačně na straně Motoru. „Takové utkání se hodnotí dobře. Vyhráli jsme 4:0, v klíčových momentech nás podržel gólman. Kluci bojovali, sehráli jsme dobře přesilovku a našli jsme cestu k vítězství,“ mohl už posedmé v řadě za sebou zopakovat svou oblíbenou formulku českobudějovický trenér Jaroslav Modrý.

Karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška byl průběhem zápasu zklamán. Jeho tým body potřebuje, aby se nezapletl mezi adepty na účast v baráži o záchranu. „Utkání mělo z našeho pohledu dva klíčové momenty. Poslední střídání v první třetině, kdy jsme si nechali trochu lehkovážně dát gól. Tím jsme Motor nakopli. A ve druhé třetině jsme propadli a nabídli soupeři přečíslení, které využil,“ konstatoval.

Také on připustil, že výhra soupeře byla zasloužená. „Za stavu 0:2 se našim hráčům nedala upřít snaha, aby se zápasem ještě něco udělali. Budějovicím ale v podstatě stačilo vyhazovat puky a čekat na další brejkové situace. Hrály ze zabezpečené obrany, přes kterou jsme se nedokázali prosadit. Proto jsme utkání ztratili,“ uvedl.

Nijak nezpochybňoval, že soupeř v utkání dominoval. „Máme náročný program a nebylo jednoduché nastoupit proti odpočinutému Motoru, který měl v neděli volno. Chybí nám někteří hráči, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Situace je taková a musíme se s tím rvát. Sice jsme se rvali, ale chyběly nám šikovnost a důraz v zakončení. Nešli jsme si za góly tak, jako šel Motor, proto také zaslouženě vyhrál,“ zopakoval Mariška.

V závěru druhé třetiny ujel karlovarským bekům hostující obránce Roman Vráblík a byl faulován. Na trestné střílení vyslal trenér Modrý trochu překvapivě Jindřicha Abdula, jenž letos ještě z nájezdu ani jednou neskóroval a nepřekonal ani karlovarského Habala. Přitom měl k dispozici trojici Hanzl, Koláček a Valský, která už byla v této disciplíně letos dvakrát úspěšná. „Měl jsem cítění, že by Jindra mohl proměnit. O tom, že pojede on, jsem rozhodl já a nesu za to také zodpovědnost,“ zdůrazní českobudějovický lodivod.

V závěru zápasu spoluhráči pomáhali Janu Strmeňovi k jeho první nule v sezoně. „Honza odvádí pro mužstvo velmi dobrou práci a kluci dobře vědí, že nula je pro gólmana zadostiučinění. V závěru zápasu byli zodpovědnější a je fajn, že to Honzovi vyšlo,“ ocenil Modrý.

Série sedmi výher Modrého samozřejmě těší, ale o nějakém útoku na čtvrtou příčku hovořit nechce. „Díváme se v tabulce nahoru i dolů. Chceme být připraveni na všechny možnosti. Hrajeme svůj hokej a bojujeme. Máme nějaké věci, které nás zdobí. Když je děláme, tak je těžké proti nám hrát. Budujeme si tak respekt v soutěži,“ těší kouče Motoru.