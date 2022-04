Jihočeši neodehráli na ledě favorita špatné utkání, ale něco jim přece jen chybělo, což připustil i trenér Jaroslav Modrý. „Bylo to kvalitní utkání s vynikající diváckou kulisou. Byli jsme o ten jeden gól chudší. Měli jsme nějaké šance, ale nenašli jsme cestu, jak dostat puk do branky. Musíme se víc prát a bojovat, abychom další góly přidali,“ měl kouč jasno.

Domácí lodivod Josef Jandač, jenž v minulosti strávil čtyři úspěšné sezony také na jihu Čech, viděl vyrovnaný zápas. „Ale to jsme čekali, protože Budějovice hrají výborně. Pro nás bylo dobré, že jsme byli pořád ve vedení a nemuseli jsme dotahovat,“ konstatoval.

Sparťanský kouč nebyl příliš spokojený s výkonem týmu v první třetině. „Tu jsme sehráli špatně. Ztráceli jsme puky a soupeři jsme nabídli spoustu šancí po našich chybách. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, ale pro další zápas musíme být komplexně lepší,“ zdůraznil.

Do semifinálové série vstoupil Motor těsnou porážkou v Praze na Spartě

První duel se hrál ve svižném tempu, ale jako by ještě neměl ten úplný náboj, jaký duely play off pravidelně mívají. „Přišlo mi, že jsme pořád ještě nemohli rozjezdit to dlouhé prodloužení z posledního zápasu s Libercem,“ připustil i Jandač.

Sparta se do do velkých šancí moc nedostávala. „Chyběla nám větší přímočarost a kolmost. Budějovice hrají hodně těsnou obranu a hlavně ji hrají velmi dobře. Nepřekonávali jsme ji jednoduchostí a pohybem. Tahali jsme to hodně dozadu a chyběly nám rychlé přechody,“ našel i přes vítězství vady na kráse výkonu svých svěřenců.

Motor před patnáctitisícovou návštěvou (skutečně početná skupina příznivců dorazila také z jihu Čech) rozhodně nezklamal, ale v momentech, kdy mohl průběh zápasu překlopit na svou stranu, zaváhal. Bylo to třeba při trestném střílení, které hned v úvodu druhého dějství za stavu 1:1 neproměnil Jakub Valský.

Právě on byl ve vyložené šanci faulován Pavelkou, ale samostatný nájezd nezužitkoval. Svůj záměr avizoval příliš dopředu a na brankáře Hudáčka tak nevyzrál. „Valdu jsme vybrali s asistentem Patrikem Martincem. Hudáček chytá v opačném gardu a věřili jsme, že jsme se rozhodli správně. Bylo to naše rozhodnutí, ze které neseme zodpovědnost,“ vysvětlil Modrý, proč padla volba právě na faulovaného hráče.

Recept na úspěch v dalším utkání má celkem jasný. „Musíme si především odpočinout. Podíváme se na zápas, probereme některé detaily, které bychom mohli udělat lépe, a půjdeme dál pracovat. Vezmeme si pracovní boty, pracovní helmu a necháme na ledě srdce,“ dodal s úsměvem.

Poctivý vousáč i policajt na ledě. Představujeme Motor na startu semifinále

Jediný gól hostí dal v prvním utkání nejproduktivnější hráč týmu Lukáš Pech. „Bylo to hodně vyrovnané utkání v parádní divácké kulise. Takhle by mělo semifinále vypadat. Šance si vytvořily oba týmy, Sparta dala o gól víc, my jsme naše možnost neproměnili,“ litoval.

Rtuťovitý centr sice jeden gól dal, ale také se nachomýtl u obou inkasovaných branek svého celku. „Vždycky je nepříjemné, když dostanete gól a jste zrovna na ledě,“ smutně přikývne.

Při prvním gólu Sparty nestačil ani za cenu faulu zastavit ujíždějícího Sobotku, který překonal Dominika Hrachovinu v brance. „Pustil jsem hokejku, i když už měl rozhodčí zvednutou ruku. To byla chyba. Nevěděl jsem, jestli nařídí trestné střílení. Neměl jsem ji pouštět, ale měl jsem se snažit mu kotouč vypíchnout. On to udělal zkušeně a dal gól,“ sypal si popel na hlavu. „Při druhém gólu náš obránce upadl a soupeř to potrestal.“

Vítězný gól domácích dal nejproduktivnější hráč základní části extraligy Filip Chlapík. Pech skončil v bodování hned za ním druhý. „Tohle jde v play off stranou, individuální statistiky jsou na vedlejší koleji. S Filipem se nijak nepoměřuji. Důležitý je tým. Hrajeme o nejcennější pohár, který lze u nás získat,“ zdůrazní.