Velkým překvapením je zejména vyřazení třetího týmu tabulky po základní části z Hluboké nad Vltavou. Poté, co v prodloužení ztratil druhý zápas série na veselském ledě, rozhodli jeho činovníci o přesunu třetího utkání do českobudějovické Budvar arény. Dlouho to vypadalo, že většina ze 420 diváků opustí hlediště tohoto extraligového stánku spokojená. Jenž všechno bylo jinak… Rytíři si do poslední části hry přenesli vedení 2:1, jenže Veselští nechali znovu promluvit svá bojovná srdce, a tentokrát k tomu přidali i produktivitu. Své hostitele ve třetí třetině zasypali čtyřmi góly a k obrovské radosti svých fanoušků se probojovali do semifinále, ve kterém ho čeká král základní části, Samson České Budějovice.