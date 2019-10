Domácí mužstvo v utkání splnilo roli favorita a ozdobilo své statistiky hladkým vítězstvím 8:0, zároveň si ale výrazně pošramotilo reputaci zběsilým vystoupením některých svých hráčů. Jeden z hrubých zákroků Pražanů poslal Lukáše Poláka s otřesem mozku do křečské nemocnice.

SLAVIA PRAHA – HC TÁBOR 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Branky: 5. Hofmann (Kvasnička, Skoupý), 18. Štancl (Vlasák, Slavíček), 24. Jokl (Vlasák, Slavíček), 34. Brummel (Novák), 38. Štancl (Slavíček, Vlasák), 40. Skoupý (Kvasnička, Hofmann), 42. Brummel (Slavíček, Hrdlička), 48. Kvasnička (Hofmann), rozhodčí: Vokřál – Svobodová, Hradil, vyloučení: 5:7 – navíc Hrdlička, Skoupý 5 + OK a Jokl 10 minut OT (všichni Slavia), využití: 2:0, diváků: 46.

Sestava HC Tábor: Korytar (Prchlík) – Kofroň, Adamec, Herda, Polák, Šťastný, Bečvařík, Kohout – Cháb, Matašovský, Vaněk, Čančura, Krch, Suchan, Řehoř, Kofroň, Šimák.

Hodnocení – René Skalický, asistent trenéra HC Tábor: „Přijeli jsme na led vedoucího mužstva skupiny se snahou odčinit domácí debakl s Mountfieldem. Dobře jsme i začali a disciplinovanou obranou jsme drželi soupeře v uctivé vzdálenosti od naší brány, bohužel jsme ale vlastní neukázněností v obraně opět nabídli soupeři dvě tutovky, které proměnil. Ve druhé třetině jsme se znovu zvedli. Inkasovali jsme sice třetí gól, ale pak jsme měli dva tutové góly na hokejkách, bohužel bez úspěchu. Dostali jsme se do letargie a skóre postupně narůstalo až na konečných 8:0. Za rozhodnutého stavu soupeř deset minut před koncem značně přitvrdil a nepochopitelně nám po nečekaných dohráních zranil tři hráče, z nichž Lukáš Polák skončil v nemocnici s otřesem mozku. Díky vyloučením soupeřů do konce utkání a našim následným přesilovkám už se skóre nezměnilo, neboť jsme si ani my během přesilových her žádné tutovky nevytvořili.“