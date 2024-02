/FOTOGALERIE/ Hokejisty Tábora i Písku čeká v sobotu 17. února desáté kolo nadstavbové části druholigové skupiny Západ. Oba týmy se představí na svém ledě.

Táborští hokejisté v 9. kole nadstavby II. ligy porazili Chomutov 4:2. | Foto: Tomáš Danko

Nadstavba se zvolna dostává do svého finiše. U Jordánu se ve skupině A představí Děčín, kterému mají Jihočeši co oplácet, protože v posledním vzájemném souboji prohráli na severu Čech 2:3. Navíc jsou nabuzení čerstvou výhrou 4:2 nad chomutovským lídrem, kterého zdolali už potřetí v sezoně. Kohouti zároveň budou hájit druhou příčku před dotírající Příbramí, jež má dvoubodový odstup. Jejich nadcházející protivník naopak před play off bojuje o výhodnější čtvrtou příčku, na níž ztrácí tři body. Utkání na táborském zimním stadionu začíná v 18 hodin.

Zcela jiné starosti má ve druhé skupině o 9. až 15. místo Písek. Ten v minulém kole padl doma s posledními Řisuty 5:6, když hosté otočili zápas třemi góly v závěrečné třetině. Králové tak zůstávají předposlední a k jistotě záchrany by čtyři kola před koncem potřebovali ještě zabodovat, byť mají k dobru deset bodů a nedá se předpokládat, že by řisutský tým všechna zbývající utkání vyhrál. Příležitost k tomu budou mít dnes od 18 hodin proti Hronovu, jenž se v tabulce nachází před nimi na pátém místě. Králové by navíc také chtěli přerušit šestizápasovou šňůru porážek.