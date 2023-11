Hokejová II. liga pokračovala 19. kolem. Oba jihočeské celky se představily na domácím ledě a společné měly to, že o osudu jejich zápasů rozhodly už úvodní třetiny.

Hokejisté Tábora v 19. kole II. ligy zvítězili nad pražskou kobrou 6:1. | Foto: HC Tábor

Tábor splnil roli favorita a k pohodlnému vítězství nad pražskou Kobrou 6:1 se nasměroval už v povedené úvodní třetině, v níž soupeři nastřílel tři góly.

„Do zápasu jsme vstoupili výtečně, měli jsme hru v moci a dali tři krásné góly. Bylo to jedna z našich nejlepších třetin v sezoně, ne-li nejlepší. Ve druhé části začal soupeř urputněji bránit, a vinou častých vyloučení navíc hra bohužel ztratila tempo i plynulost, což nám samozřejmě vůbec nevyhovovalo. Ve třetí části už to v tomto směru bylo zase lepší a povedlo se nám dát další

dva góly. Zápas jsme poměrně hladce vyhráli, což nás samozřejmě těší, ale teď už zase jedeme

dál a budeme připravovat na další,“ konstatoval táborský trenér Tomáš Matušík.

Písečtí hokejisté naopak předvedli katastrofální začátek a v 9. minutě prohrávali už 0:3. Do zápasu se sice dokázali vrátit, vyrovnali na 4:4, ale závěr patřil opět Mostu, který si nakonec odvezl vítězství 6:4.

„Hokej se hraje celých šedesát minut. My prošvihli prvních a posledních pět minut, což rozhodlo. Mrzí to, protože jinak jsme byli lepší a Most z nás byl docela nešťastný. Pozitivní je to, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, začali jsme bruslit, hrát víc do těla a kromě vstřelených branek jsme si vypracovali i další šance. Hráči Mostu však ukázali své dovednosti, z čehož padla třeba pátá zlomová branka,“ podotkl písecký kouč Milan Mazanec.

V dalším kole v sobotu 2. prosince budou jihočeské týmy hrát opět doma. Tábor přivítá Hronov (18 hodin) a Písek se střetne s Ústím nad Labem (17).

HC Tábor – HC Kobra Praha 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Dančišin (Duda, Zadražil), 10. Prášek (Nevšímal, Zíb), 14. Černý (Prášek, Zíb), 24. Milfait (Suchánek, Zeman), 52. Říha (Seidl, Šulek), 55. Zeman (Krliš, Říha) – 28. Novák (Vlček, Nagy). Rozhodčí: Šperl – Sýkora, Uhlík. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Diváci: 1139.

Tábor: Gába – Plášil, Suchánek, Říha, Jáchym, Hubata, Černý – Zeman, Milfait, Krliš, Šulek, Matušík, Seidl, Duda, Zadražil, Dančišin, Prášek, Zíb, Nevšímal.

IHC Králové Písek – Mostečtí Lvi 4:6 (2:4, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 11. Zayml (Pouzar, Pavlát), 19. Matiášek (Zayml, Radoš), 34. Koupal (Šilhán), 46. Dubský (Vajner, Koupal) – 3. Böhm (Urban, Mical), 5. Havlůj (Procházka, Šimeček), 9. Jindra (Šoustek, Písařík), 17. Písařík (Šoustek), 55. Písařík (Daniel, Nedrda), 59. Jindra (Písařík, Daniel). Rozhodčí: Němec – Rubáš, Hošťálek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 210.

Písek: Kříž (9.-21. Svoboda) – Hanus, Radoš, Pavlát, Turek, Šilhán, Vajner – Hracholski, Volf, Matiášek, Rousek, Zayml, Pouzar, Hollar, Koupal, Ženíšek - Brož, Dubský.

Další výsledky 19. kola

Chomutov – Příbram 5:1, Ústí nad Labem – Letňany 2:5, Benátky nad Jizerou – Vrchlabí 1:3, Kralupy nad Vltavou – Děčín 1:2, Řisuty – Cheb 4:5 SN.

II. liga sk. Západ

1. Příbram 19 15 2 0 2 93:52 49

2. Chomutov 18 14 1 1 2 86:40 45

3. Tábor 18 13 2 1 2 80:33 44

4. Letňany 18 11 2 1 4 70:45 38

5. Děčín 19 12 1 0 6 78:65 38

6. Most 19 10 0 3 6 74:66 33

7. Vrchlabí 18 8 1 1 8 60:52 27

8. Kobra Praha 16 6 1 1 8 62:72 21

9. Benátky nad Jizerou 17 5 1 3 8 49:49 20

10. Cheb 18 5 2 0 11 48:85 19

11. Písek 18 4 2 1 11 55:68 17

12. Kralupy nad Vltavou 18 3 2 3 10 49:60 16

13. Ústí nad Labem 18 4 1 1 12 60:76 15

14. Hronov 17 3 1 0 13 51:93 11

15. Řisuty 17 2 0 3 12 42:101 9