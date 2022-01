Jakkoliv výrazný je aktuální rozdíl mezi oběma sousedy, poslední vystoupení píseckého celku předjímá podstatně dramatičtější zápas. Pod vedením nového kouče Milana Filipiho si Králové přivezli dvě nesmírně cenná vítězství ze stadionů západočeských soupeřů. Před necelým týdnem přichystali nemilé překvapení hokejistům Klatov, když jim sebrali vedení a zvítězili v Pošumaví 7:5. V jediném hraném duelu 27. kola druholigové skupiny Jih pak dokonale zaskočili chebský Stadion a přivezli si z daleké nedělní cesty vysoké vítězství 8:1. A právě s touto vizitkou vyrukují do středeční bitvy s táborským lídrem soutěže.

Jestliže lze některého z píseckých hráčů označit za ústřední postavu vítězných vystoupení, pak je to mladý útočník Jakub Čížek. V Klatovech se trefil třikrát a k demolici Chebu přispěl dokonce čtyřmi přesnými zásahy. V tabulce královských střelců tak s 18 nabytými zásahy přeskočil všechny své spoluhráče. Nejproduktivnějším hráčem soupeře zůstává zkušený útočník Jan Sýbek s bilancí 15 gólů a 28 asistencí.

Táborští hráči by jen neradi přišli o dlouhodobou nadvládu nad druholigovým jihem Čech, a tak se na utkání připravuje velmi svědomitě. Neplatí to pro zkušeného obránce Lukáše Kříže, který vinou zranění do derby nezasáhne.