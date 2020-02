Nejenže se narodila v přímém souboji o druhou příčku, ale vzešla z minimálně vyrovnané hokejové bitvy. Její zárodek navíc obstaraly dva slepené góly domácího týmu v závěru druhé části, kdy si kohouti vypracovali mocný tlak. Namísto ve vzduchu visící rozdílové branky je ale zabrzdil velice sporný verdikt rozhodčího, a právě po něm získali Středočeši klíčový dvoubrankový náskok.

Ve svižné a zajímavé hokejové partii si museli počkat příznivců obou táborů na první gól do 13. minuty. K radosti domácí části publika ho při oslabení svého týmu obstaral příbramský kanonýr Tlačil, který potrestal zaváhání brankáře Šorfa při rozehrávce za brankou.

Úvod druhé části vyšel táborské družině náramně a po náporu třetí řady se dočkala zaslouženého vyrovnání z hole Práška. V dalších minutách sice hra neztrácela na tempu, ale počet šancí s kvalitou utkání dlouho nekorespondoval. V posledních šesti minutách po velké šanci Matušíka se táborští hráči nadechli k náporu a strážce domácí klece byl v jednom ohni, právě v tu chvíli ale kohouty uspalo sporné vyloučení Heřmana za kontakt s brankářem Čechem. Příbramský celek záhy využil přesilovou hru zásluhou Brzáka, a ještě než se stihli Jihočeši vzpamatovat, uštědřil jim nepříjemný třetí úder Rohlík.

Do poslední části hry si hosté od Jordánu přenesli dvoubrankové manko. V urputné partii bez stoprocentních šancí pak dlouho marně vyhlíželi kontaktní trefu. Nakonec se jí přece jen dočkali, to když v 57. minutě nachytal brankáře Čecha Blažek, víc už toho ale ani v minutové power play nestihli. Důležitý bodový zisk tak přistál na kontě ambiciózních Středočechů.

HC PŘÍBRAM – HC TÁBOR 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Tlačil, 38. Brzák (Straka, Kolouch), 38. Rohlík (Gengel, Šinágl) - 34. Prášek (Březina, Zayml), 57. Blažek (Zayml, Hajič), rozhodčí: Velčovský - Žídek, Maňák, vyloučení: 6:7, využití: 1:0, oslabení: 1:0, střely na branku: 21:23, diváků: 420.

HC Příbram: Čech - Saňa, Hlaváček, Kutlák, J. Rittig, Straka, Mašek, Grubner - Rohlík, Šinágl, Gengel, Josefus, Tlačil, Panna, Čurda, Brzák, Kolouch, Sirotek, Kraus, Kolda.

HC Tábor: Šorf - Havran, Hajič, Černý, Havelka, Skočovský, Radoš, Beran - Blažek, Bárta, Dančišin - Seidl, Matušík, Heřman - Prášek, Zayml, Březina - Šulek, Kadilák, Pejchal.

Hodnocení trenéra - Arpád Györi, HC Tábor: „Je škoda, že jsme tenhle zápas prohráli. Bylo vidět, že se na nás přece jen podepsal ten dlouhý jedenáctidenní herní výpadek, ale na druhé straně si myslím, že by byl určitě spravedlivější remízový výsledek. Už v první třetině jsme měli mírně navrch, ale dostali jsme nešťastný gól, který nás pak na chvíli dostal ze hry. Zápas se zlomil v náš neprospěch ve druhé třetině. Za stavu 1:1 jsme měli velký tlak, ale místo toho, abychom šli do vedení, tak jsme byli podle nás neprávem vyloučení za faul na brankáře. Soupeř bohužel přesilovku využil a hned poté přidal i třetí gól. Ve třetí části jsme se snažili vrátit do zápasu, ale v některých fázích zápasu tam byla určitá křeč. Nakonec se nám podařilo snížit, ale ten gól přišel až necelé čtyři minuty před koncem a v tak krátkém čase už se nám vyrovnat nepovedlo.“

V sobotu od 18 hodin přivítají táborští hokejisté na domácím stadionu dalšího postupově naladěného soupeře: Kobru Praha.