V kolik hodin vstáváte, když je v sezoně normální tréninkový den a nehraje se zápas?

Sraz bývá většinou v půl deváté, takže vstávám tak ve čtvrt na osm.

Vzbudíte se sám, nebo si musíte nařídit budík?

Budím mám nastavený. Když vstanu, tak si jdu dát ledovou sprchu. Úplně ledovou, to miluji. Bez toho bych asi nemohl fungovat. Dělám to už rok a půl a myslím, že mi to hodně pomáhá. Ráno bych vždycky nejraději ještě spal a studená sprcha mě nastartuje. Vydržím v ní tak půl minuty, minutu. Potom si ještě vlezu na chvilku do postele, abych se zahřál.

Stihnete se před odchodem na trénink v pohodě nasnídat?

Určitě. Snídani mi většinou dělá přítelkyně a snažím se, aby byla vydatná. Dávám si třeba müsli nebo vajíčka. Kromě rohlíků je to asi podobné jako u většiny lidí. Mám rád i ovesné vločky s ovocem a zaliji je sirupem, aby to mělo lepší chuť.

Jak daleko to máte z domova na zimní stadion?

Takových pět až sedm minut autem. Dá se to přejít v pohodě i pěšky, ale raději jezdím autem.

V minulosti se vám stávalo, že jste přišel pozdě na trénink a trenér Prospal vás dokonce kvůli tomu vynechal ze sestavy na zápas. Dáváte si na to už větší pozor?

Dávám. Poučil jsem se z toho a vyjíždím s časovou rezervou. Hodně dbám na to, aby se to neopakovalo. Většinou bývám v kabině tak deset minut před srazem. To je pro mě akorát. Někdo chodí radši dříve, ale mně to vyhovuje takhle.

Je pro vás důležitá příprava hokejek a celkově výstroje na trénink?

Mít všechno dobře připravené je důležité. Hodně mi záleží na bruslích, abych je měl dobře nabroušené. Také hokejky si obaluji většinou před každým tréninkem. Rozcvičím se a jde se na led.

Máte po tréninku společné obědy?

Společné obědy nemáme, protože je všechno zavřené. Ale když jedeme na zápas ven, tak dostáváme obědy v krabičce na stadionu. Většinou si však dělám obědy sám. To mám raději.

Umíte vařit?

Vaří spíše přítelkyně, kterou to baví a dělá to ráda. Ale já vařit také umím. Uvařím si to, co mně vyhovuje. Nedělají mi dobře mastné věci, tak si radši udělám třeba kuřecí nebo krůtí maso, těstoviny a k tomu nějakou omáčku.

Odpoledne už nemáte žádné společné týmové aktivity?

Po obědě odpočívám. Lehnu si, ale usnu málokdy. To se stane tak čtyřikrát do měsíce a musí na mě padnout opravdu velká únava. Nemám však moc rád, když přes den spím. Raději jsem celý den aktivní a večer pak jdu spát.

Provozujete také nějaké doplňkové sporty?

V létě sportuji každý den. Chodím se především vyběhat. To mám rád. V zimě je to trošku horší kvůli počasí a také kratšímu dennímu světlu.

A třeba tenis, fotbal, plážový volejbal a podobné sporty neprovozujete?

Na jiné sporty jsem nikdy moc nebyl. Když jsem byl malý, tak jsem hrál jenom hokej. Jiné sporty neumím. A když něco hraji, tak musím vyhrát. Pokud nevyhraji, tak mě to nebaví. A pokud to někdo jiný umí, tak proti němu nemáte šanci.

Sledujete ve volném čase hokej v televizi nebo na internetu?

Podívám se. Není to vždycky. Je to tak padesát na padesát. V sezoně je občas hokeje až moc a někdy to chce také si od něj odpočinout.

Když doma sledujete hokej, tak se jenom bavíte hrou, nebo se snažíte také něco odkoukat a díky tomu se případně zlepšit?

Dívám se dost na NHL a v podání nejlepších hráčů vypadá všechno hrozně jednoduše. Přitom v praxi to tak vůbec není. Hodně nad tím přemýšlím, jak to dobří hráči všechno dokáží s takovou lehkostí. Hlava dělá v hokeji hodně.

Sleduje s vámi hokej v televizi vaše přítelkyně? Baví ji to?

Baví. Hokej se jí líbí sledovat, ale pořád je to žena a má na něj trochu jiné názory (úsměv).

Pozná ofsajd nebo zakázané uvolnění?

To ano.

Má sklony vám radit, co jste měl třeba při zápase udělat jinak?

Ženy při hokeji tolik nevidí, co mají hráči udělat jinak. Ale u mě pozná, když se mi zápas nepovedl. To mi řekne. Ale že bychom rozebírali konkrétní situace, to ne. Až tak daleko zase není.

Nosíte si hokej domů? Když se vám zápas nepovede, tak býváte mrzutý?

Hodně. Na to jsem špatný. Když se nedaří, tak je u nás doma hokej pořád. Ale zase když se daří, tak je všechno dobré (úsměv).

Jak slečna nese vaše nálady, když letos skoro pořád prohráváte?

Ona na mě hned vidí, že jsem naštvaný, tak to se mnou raději moc neřeší. Snaží se spíš nastolit jiné téma, ale někdy se jí to moc nedaří (smích). Jak kdy…

Jak vypadá váš den, když jedete na zápas ven?

Záleží, kde hrajeme a v kolik je začátek zápasu. Většinou odjíždíme kolem poledního a sraz bývá v půl jedenácté, aby byl čas na poradu u videa. Potom si dáme oběd a vyrazíme.

Snášíte dobře dlouhé cesty autobusem?

To je podle mého na hokeji to nejhorší. Nemám rád hlavně cesty zpátky, ty mě hodně unavují. Cítíte tělo po zápase a těžko hledáte vhodnou polohu, jak si sednout. Když se vyhraje a je dobrá nálada, tak je i cesta zpátky o dost lepší. Ale po porážce to nebývá sranda.

Čím si v autobusu krátíte čas?

Beru si knížku, ale nejsem moc velký čtenář. V kuse toho příliš nepřečtu, nedokáži se soustředit. Přelouskám třeba dvacet stránek za jednu cestu. Jinak jsem na mobilu, nebo se podívám na nějaký seriál. Filmy na videu pro celý autobus už jsme nepouštěli dlouho.

V kolik hodin chodíte spát, když se třeba hraje zápas v normálním čase doma?

Mrknu se na nějaké sestřihy ze zápasu a jdu spát. Snažím se usnout co nejdřív, protože druhý den ráno už se zase vstává na trénink. Potřebuji spát alespoň tak osm hodin. Vždycky se vstává lépe, když se daří. Po zápase se ale dostanu do postele až tak kolem půlnoci. Nedaří se mi moc usnout. Hodně si v myšlenkách přehrávám zápas.

Dáte si doma večer po zápas pivo?

Ne. Pivo vůbec nepiji. Nemám ho rád. Někdy si dám výjimečně jedno. Ale to je opravdu výjimečně. Nechutná mi. Nikdy jsem mu nepřišel na chuť. Nechápu, jak může někdo vypít třeba osm piv. To mi nejde do hlavy. Sám nevypiji ani jedno. Potom mě bolí břicho.

Ani víno nebo jiný alkohol se ve vašem životě nevyskytují?

Skoro nikdy se mi nestává, že bych měl na alkohol opravdu chuť. Když jdeme s klukama na nějakou akci a je dobrá nálada, tak si něco taky dám. Ale to je jednou za čas. Alkohol jsem jinak ke svému životu nijak nepotřeboval.

Ale třeba v jídle občas zhřešíte? Kachnu s knedlíky si dáte?

To mám rád. I v sezoně si takové věci dávám. Myslím, že to tělo potřebuje. Jíst zdravě je důležité, ale občas tam poslat něco nezdravého a tím to promíchat, to je také dobře.