V minulé sezoně jste si zahrál se Spartou finále extraligového play off proti Třinci. Prohráli jste, brali stříbrné medaile, ale co se dělo dál? Ve Spartě vám končila smlouva?

Končilo mi hostování, protože jsem hráčem Mladé Boleslavi, která mě předtím koupila z Kladna. Po skončení sezony se mi přes mého agenta ozvalo vedení Motoru a nad ničím jsem moc nepřemýšlel. Na jihu Čech se mi líbí a byla to pro mě výzva. Jsem rád, že jsem na tuto nabídku kývl.

Varianta, že byste pokračoval ve Spartě, na stole vůbec nebyla?

Myslím si, že ne. Tam bylo jasně dané, že přijdou jiní hráči. Tahle možnost asi vůbec nepřipadala v úvahu.

V pražském klubu jste působil od listopadu. Jaká byla necelá sezona v našem nejpopulárnějším klubu?

Musím říct, že jsem si jednou ve své kariéře zkusil zahrát si v takovéto organizaci. V Praze jsem se narodil a od malička jsem vnímal, že je Sparta velký klub. Tak trochu jsem si tím splnil dětský sen. Jsou tam velké nároky a obrovská konkurence. Vždycky tam mohou klidně postavit dva týmy. Tlak je tam velký a každé zaváhání se hned trestá. Když máte výpadek formy, tak na vaše místo už čeká hned nějakých pět dalších hráčů.

Zažil jste v Holešovicích období, kdy mužstvo prohrávalo jeden zápas za druhým, ale pak také vzestup a cestu až do finále play off. Jak jste to prožíval?

Zažil jsem tam krizi, kdy na nás ležela deka a nebylo to nic příjemného. Po Novém roce se to ale zlomilo a najednou se nám začalo dařit. Vzduch v kabině se vyčistil a bylo to úplně něco jiného. Všichni jsme si to užili a bylo to vidět i v play off, ve kterém jsme došli takhle daleko.

Ale zrovna v semifinále jste toho proti svému současnému zaměstnavateli moc neodehrál.

Odehrál jsem celé čtvrtfinále proti Liberci, v semifinále s Motorem jsem hrál jenom jeden zápas a pak jsem odehrál zase celé finále s Třincem. Trenéři se takhle rozhodli, což je třeba respektovat. I tak jsem si to užil a byl jsem hlavně rád, že jsem si zahrál finále, protože všechna utkání byla vyprodaná a atmosféra byla skutečně skvělá. Jsem moc rád, že jsem to mohl zažít.

V průběhu semifinálové série s Motorem už jste věděl, že byste měl jít na další sezonu právě do Budějovic?

Ne, to vůbec. To jsem ještě netušil, že bych tady mohl v další sezoně působit.

Ale proti Budějovicím jste toho v minulosti odehrál hodně.

To určitě. S Kladnem jsme byli pět let v první lize a vždycky jsme s Budějovicemi bojovali v play off nebo v baráži. Strávili jsme tady dost času, takže jsem nešel do cizího (smích). Vždycky se tady ale hrálo těžko, protože v Budějovicích jsou skvělí fanoušci, kteří umí udělat perfektní kulisu.

Líbí se vám zatím na jihu Čech?

Líbí. Je tady pořád co dělat a kam jezdit na výlety. V tomhle směru je tady super vyžití.

Jste v Budějovicích sám, nebo s rodinou?

Jsem sám a ve stadiu hledání životní partnerky. Nezlobil bych se, kdybych tady někoho potkal (smích).

Spokojen jste ve svém novém působišti i po hokejové stránce?

Hodně trénujeme, je to náročné. Přípravné zápasy hrajeme na tři lajny. Ve dvou zápasech se zkoušeli mladší hráči, teď proti Linci jsme nastoupili v silnější sestavě a nebylo to úplně nejhorší. Postupnými krůčky to vyladíme do začátku extraligy a pevně věřím, že nám to bude klapat.

Na zápase v Příbrami s Kladnem jste nebyl. Mrzelo vás, že jste si nezahrál proti svým bývalým spoluhráčům?

Určitě bych si rád zahrát proti Kladnu, kde jsem vyrůstal. Ukázat se proti vlastnímu klubu by pro mě byla větší motivace.

Jste brán hodně jako pracovitý a hlavně defenzivní útočník. Ale třeba v neděli proti Linci jste ukázal, že umíte dávat i hezké góly.

Je fakt, že poslední dva roky jsem měl v Boleslavi i na Spartě tuto úlohu, tak jsem ji plnil. Umím to hrát. Ale myslím si, že umím dávat i góly (úsměv).

Od neděle do úterý vás čekají tři zápasy ve třech dnech. Není to až moc?

Pořád jsme v procesu přípravy a v rámci nějaké odolnosti to bude výzva. Musíme to zvládnout, i když to bude určitě náročné. Je nezvyklé hrát tři zápasy po sobě. Ale kádr se nějak rozdělí a síly se rozloží na všechny hráče.

Loni Motor získal v extralize bronz. Kde by zhruba podle vád mohl hrát letos?

Po úspěchu bývá druhý rok dost ošemetný, protože očekávání jsou velká. Každá sezona je jiná. Je důležité udělat play off a pak už se může stát všechno.