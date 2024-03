Favorizované týmy Milevska a Hluboké nad Vltavou vyhrály i druhé zápasy semifinále play off hokejové krajské ligy a ve svých sériích se Soběslaví a Veselím mají tak nakročeno do finále, k němuž jim chybí jediné vítězství.

Hokejisté Milevska vyhráli i druhý zápas semifinále krajské hokejové ligy, když porazili Soběslav na jejím ledě 4:1. | Foto: archiv HC Milevsko

Soběslav vítěze základní části v úvodním duelu hodně trápila, ale její úmysly na vyrovnání série začaly mít povážlivé trhliny hned na začátku, když Milevsko udeřilo už ve 3. minutě v početní výhodě, což si zopakovalo v úvodní části ještě jednou. Domácí naopak ze čtyř přesilovek nevyužilo ani jedinou. Ve druhé části se měnilo skóre pouze jednou a opět se prosadili milevští hokejisté.

Spartak se sice snažil, do šancí se dokázal dostal, ale narážel na výborně chytajícího brankáře Nováka. Zmar soběslavského celku ve třetí periodě podtrhla čtvrtá trefa milevských hokejistů do opuštěné klece, když se odhodlal už téměř osm minut před koncem ke hře bez brankáře. Domácí se nakonec přece jen dočkali, ale to už bylo na cokoliv pozdě. Třetí duel je na programu ve středu 6. března na ledě Milevska (19 hodin).

Hokejisté Veselí se vzpamatovali z úvodního debaklu 4:9 a přestože znovu neuspěli, odehráli mnohem lepší partii, k čemuž jim pomohlo i rychlé vedení z hole Kratochvíla. Hluboká do konce úvodní třetiny srovnala a během té prostřední části dvěma zásahy otočila vývoj ve svůj prospěch.

V závěrečné dvacetiminutovce Lokomotiva ještě vykřesala naději snížením na 2:3, ale víc jí Rytíři nedovolili, přestože jim v sestavě chyběl nejproduktivnější hráč soutěže Martin Hanzal. Hluboká může sérii rozhodnout už v úterý 5. března v Budvar aréně, kde je na programu třetí zápas (19 hodin).

Spartak Soběslav – HC Milevsko 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 57. Škoda (M. Novák) – 3. Vochozka (Březina, Suchan), 16. Januška (V. Krcho, Janoch), 27. Vochozka (Štekr, D. Novák), 54. Suchan (Březina, Vochozka). Rozhodčí: Trnka, Vokoun – Ent, Kopřiva. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Diváci: 450.

Soběslav: Baloun – T. Tržil, Kanov, V. Pánek, Čížek, Šrubař, Duben – Slabý, Žákovský, Šimák, Hák, Škoda, O. Pánek, Pauš, Himpan, Kučera, M. Novák.

Milevsko: D. Novák – Hubáček, Řezáč, Kohout, Fencl, Růžek, Štekr, Bednář – Janoch, V. Krcho, Masopust, Březina, Suchan, Vochozka, Chocholoušek, Januška, Blažek, Staněk, Buriánek, Pouch.

Stav série: 0:2.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – Hluboká nad Vltavou Knights 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Kratochvíl (Krampl), 48. Kratochvíl (Pechlát) – 16. Matys (Nedorost, Melichar), 24. Formánek, 33. Miler (Škopek, Arnold), 54. Moudrý (Michel), 55. Miler (Vácha). Rozhodčí: Jílek, Lukáš – Klimeš, Loucký. Vyloučení: 12:11. Využití: 1:2. Diváci: 523.

Veselí: Ludvík – Vlach, J. Benda, Šťastný, Čížek, Krampl, Kadlec – J. Krcho, Pechlát, Marcilis, Dušák, Mikeska, Bláha, Vaněk, Novotný, Kratochvíl.

Hluboká: Dašek – Škopek, Dohnal, Rob. Rákosník, Rom. Rákosník, Formánek, Ťoupal – Schmidmayer, Miler, Vácha, Arnold, Moudrý, Michel, Matys, Melichar, Nedorost.

Stav série: 0:2.