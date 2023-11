V dosavadním průběhu soutěže jsme vyloženě propadli jen ve třech utkáních. Ostatní zápasy jsme dokázali hrát vyrovnané, a buď jsme v nich získali nějaký bod, anebo končily těsným rozdílem. Zatím tam tedy určitá mírná spokojenost je. Víme samozřejmě moc dobře, kde nás tlačí bota. Mužstvo hraje poměrně solidně dopředu, ale máme problémy v obranné fázi. Dostáváme hodně laciné góly, a to nás často připraví o lepší výsledky. Velice pozitivní pro mě naopak je, a už jsme o tom mluvili, že ten tým má ohromný charakter i chuť pracovat. Jsem z toho vyloženě nadšený. Ti kluci dostávají pořádně do těla a tráví na ledě i v posilovně neskutečné penzum času, ale berou to tak, že je to potřeba. Já jen doufám, že si na konci sezony budeme moci říct, že to k něčemu bylo.

Prospěla vám v tomto směru uplynulá čtrnáctidenní reprezentační přestávka?

Rozhodně ano. Určitým způsobem už jsme potřebovali dobít baterky, což ale samozřejmě není myšleno z hlediska přípravy. Tu pauzu jsme využili k poměrně tvrdým tréninkům. Na konci tohoto období jsme odehráli přátelák s Mladou Boleslaví. Nešlo v něm o výsledek, ale chtěl jsem kluky sledovat v zápřahu a vidět i hráče širšího kádru. Od toho se pak můžeme odrazit k dalším zápasům. Jak už jsme říkali v úvodu soutěže, sezona pro nás začíná v podstatě až 22. prosince a v tu dobu chceme být co nejlépe připravení.

Čemu momentálně věnujete v přípravě týmu nejvíce času a prostoru?

Neustále pracujeme na systému hry v našem obranném pásmu, protože tam máme velké mezery. Náš výkon bude odvislý od kvalitní obrany a od brankáře. Jednoduše řečeno, musíme v zápasech dělat méně chyb než soupeř, což se nám teď někdy daří, a někdy naopak vůbec.

Zbylé zápasy základní části využijete primárně k doladění formy na následující důležité boje, je to tak?

Jak už bylo řečeno, to podstatné nás teprve čeká. Nahoru už se bodově dostat nemůžeme, tak se chceme maximálně zodpovědně připravovat na tu další fázi. Neznamená to ale, že nebudeme chtít v těch nejbližších zápasech bodovat a vyhrávat. Určitě máme v plánu dát prostor i některým dalším klukům, aby se ukázali, a abychom měli připravených nějakých sedmnáct až devatenáct hráčů, se kterými pak půjdeme do té hlavní části sezony.

Žádné další externí dotváření kádru tedy neplánujete?

V průběhu sezony jsme byli nuceni doplnit mužstvo o několik hráčů. Cítili jsme, že je to potřeba, a že někteří kluci ještě nemají potřebnou sílu a kvality. Máme tu hodně mladých hráčů a je to pro ně těžké. Když přijede soupeř, který na nás vlítne a hraje nám do těla, tak s tím někteří pochopitelně mají velké problémy. Momentálně je ale náš kádr víceméně uzavřený. Je třeba říct, že tři jeho stálí hráči jsou takříkajíc v sádře a čekáme, že se nám zhruba na začátku prosince vrátí. Myslím si, že pak budeme mít čtyři kvalitní řady. Do těch klíčových zápasů budeme samozřejmě dávat kluky podle aktuální formy, a právě zbylá utkání základní části nám poslouží k tomu, abychom tu ideální sestavu našli.