Domácí celek vyrukoval na výše postavené hosty s Vladimírem Sičákem, jenž má na kontě přes pět stovek extraligových startů, 39 reprezentačních zápasů a ještě na jaře válel nejvyšší soutěž za Karlovy Vary. I tak se ovšem servismani museli před táborským týmem sklonit. Rozhodl o tom famózní úvod kohoutů, ve kterém si do 4. minuty vypracovali dvoubranková náskok a vydařenou první třetinu, které kralovali, vyhráli 3:0.

Od druhé periody Českobudějovičtí přidali, zatímco jejich protivník podlehl mírnému uspokojení. Vyplynul z toho domácí gól naděje na 1:3, jenže hosté stihli ještě do přestávky kontrovat a tříbrankový náskok už si v závěrečné dvacetiminutovce bez výrazného nervového vypětí pohlídali.

DAVID SERVIS ČB - HC TÁBOR 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Škopek (Vak) - 3. Radoš (Jiří Bárta, Zayml), 4. Prášek (Pejchal), 12. Šulek (Jan Bárta, Seidl), 37. Havelka (Zayml, Jan Bárta), rozhodčí: Marek - Roupec, Bělohlav, vyloučení: 5:4, využití: 0:1, 214 diváků.

HC David servis: Vl. Marek – Škopek, Kříž, Kohút, Dudáček, Sičák, Svach – J. Marek, Vak, Hřebejk - Silný, Kronus, Tejko - Matys, Pecka, Schmidmayer - Šulčík, Sumerauer, Ferebauer.

HC Tábor: M. Novák (Šorf) - Černý, Havelka, Hajič, Havran, Skočovský, Radoš, Dvořák - Matějka, Dančišin, Heřman - Šulek, Jan Bárta, Seidl - Jiří Bárta, Zayml, Březina - Prášek, Kadilák, Pejchal.

Hodnocení asistenta trenéra HC Tábor Miloslava Čecha: „Zápas na David servisu tradičně nepostrádá obvyklé atributy pravého derby. Měli jsme obavy, že bychom mohli být z takového utkání trochu nervózní, ale to se nepotvrdilo. Kluci vstoupili do utkání výborně a suverénně, a během krátké chvíle jsme vedli 2:0. V té první třetině jsme pak měli jasnou převahu, vytvořili jsme si i další šance a přidali třetí gól. Jak už to někdy bývá při takovém stavu, tým, který vede, obvykle povolí. My jsme vstoupili do takové letargické polohy; začali jsme ve hře hledat složitosti, které normálně neděláme, každý si chtěl udělat něco navíc, což samozřejmě vede k tomu, že se taktika zhroutí. David servis se díky tomu dostal častěji do tlaku a my měli najednou ve druhé části problémy, abychom ho nepustili zpátky do zápasu. Až na konci třetiny nám začala hra zase fungovat. Ve třetí části se hrál bojovný, rychlý a vyrovnaný hokej, a už se nic nezměnilo. Naše vítězství je podle mne zasloužené. Vyzdvihl bych tentokrát výkon Honzy Bárty v útoku, který tam připravil nejednu šanci.“

V sobotu od 18 hodin přivítá tým HC Tábor na domácím ledě atraktivního soupeře z Kolína.