V duelu s oslabeným celkem David Servisu se po šedesáti minutách hry radovali z vítězství 6:3, ke kterému ovšem přes houževnatý obranný val soupeře vedla poměrně klikatá cesta. Jednoznačným pozitivem sobotního střetnutí je počet návštěvníků zápasu. Ve zcela netradičním odpoledním termínu, pod jehož ustanovení se podepsalo konání večerního plesu HC Tábor, si našlo cestu do ochozů skvělých 1231 diváků.

Díky vítězství v krajském derby a prohře příbramského konkurenta na stadionu Kobry Praha získali kohouti jistotu obsazení druhé příčky po základní části. Znamená to, že si zajistili přímý postup do semifinálové série a budou sledovat, kterého soupeře jim postaví do cesty vývoj sérií Klatovy – Kobra Praha a Příbram – David Servis České Budějovice.

HC TÁBOR – DAVID SERVIS ČB 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Matušík (Skočovský, Dvořák), 21. Heřman (Černý), 22. Dančišin (Trummer, Prášek), 34. Černý (Heřman, Zayml), 38. Zayml (Černý, Seidl), 50. Černý (Matušík) - 1. Marek (Kronus, Šulčík), 24. Šulčík (Marek, Vak), 27. Sičák (Vak), rozhodčí: Reich - Horký, Roupec, vyloučení: 5:11 - navíc Tintěra 10 minut OT a Vak 5 +OK (oba David Servis), využití: 4:2, střely na branku: 54:15, diváků: 1231.

HC Tábor: Šorf - Hajič, Havran, Černý, Havelka, Skočovský, Radoš, Dvořák - Březina, Bárta, Heřman - Šulek, Matušík, Seidl - Blažek, Zayml, Dančišin - Prášek, Řepík, Pejchal - Trummer.

HC David Servis ČB: Hauser - Sičák, Tintěra, Dudáček, Krtek, Kubeš - Šulčík, Vak, Marek, Ferebauer, Pecka, Kronus.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „David Servis není naším zrovna oblíbeným soupeřem. Tentokrát navíc přijel v okleštěné sestavě a my jsme se tím utkáním tak trochu protrápili. Bylo to dáno i jeho hrou, kdy zavíral střední pásmo a my jsme se přes něj těžko prosazovali. Mrzí mě, že jsme soupeři za stavu 3:1 znovu sami umožnili, aby se dostal do hry. Bylo to tak už v zápase s Pískem, a teď znovu. To by se nám rozhodně nemělo stávat. Zápas jsme nakonec zvládli, což je samozřejmě dobře, ale z mého pohledu to nebylo úplně ideální.“