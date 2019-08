Tábor – Hokejisté táborského HC zůstávají v přípravě stoprocentní. Ve čtvrtek večer si v rychlé a důrazné partii poradili s nováčkem z Příbrami, který skládá pro svou obnovenou premiéru na republikové scéně velice silný tým.

Pohled na soupisku Příbrami rozhodně nebudí dojem, že by měla hrát po svém návratu do ligových kruhů pouze epizodní roli. Trenér Jan Tlačil vyslal do boje mimo jiné i zkušeného extáborského gólmana Jakuba Čecha, a také svého syna Jana Tlačila mladšího, jemuž po rychlém konci v Motoru nevyšla ani rychlá zkouška v Prostějově. Táborští trenéři postrádající několik zdravotně indisponovaných hráčů tentokrát rozložili síly na čtyři útočné formace. Diváci viděli poprvé v akci i nové ofenzivní tváře Milana Dančišina a Vincenta Kesziho.