Po bezbrankové první části hry se dostali Středočeši hned dvakrát do vedení, na oba góly ovšem stihli táborští hráči včas zareagovat. Strhující partie se dočkala svého rozhodnutí v závěrečné dvacetiminutovce a drtivá většina diváků v ochozech měla důvod k oslavám. O rozdílový gól se ve 44. minutě při početní výhodě domácích kohoutů postarala pohotovou tečí Seidl a o tři minuty později zvýšil Havelka naopak v táborském oslabení na 4:2. Hosté ovšem brzy snížili na rozdíl jediné branky a mocně se natahovali po vyrovnání, ale Jihočeši v čele s brankářem Šorfem nesmírně cenné těsné vítězství uhájili.

HC TÁBOR – HC PŘÍBRAM 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Branky: 31. Radoš (Matušík, Heřman), 40. Trummer (Skočovský), 44. Seidl (Černý, Matušík), 46. Havelka - 29. Josefus (Panna, Hlaváček), 39. Šinágl (Gengel, Panna), 48. Tlačil (Josefus), rozhodčí: Velčovský - Hradil, Maňák, vyloučení: 7:5, využití: 1:2, oslabení: 1:0, diváků: 1632.

HC Tábor: Šorf (M. Novák) - Havran, Bouška, Černý, Havelka, Skočovský, Radoš - Šulek, Trummer, Bárta - Seidl, Matušík, Heřman - Řepík, Zayml, Březina - Pejchal, Prášek.

HC Příbram: Čech (Mičán) - Saňa, Hlaváček, Straka, Kutlák, Grubner, J. Rittig, Holý - Šinágl, Rohlík, Káník, Kolouch, Tlačil, Josefus, Panna, Gengel, Jindra, Sirotek.

Hodnocení trenéra - Miloslav Čech, asistent trenéra HC Tábor: „Do obvyklého rytmu přípravy na utkání nám vstoupil čtvrteční zápas s čínským soupeřem a neděli jsme, co to s mužstvem udělá. Na začátku utkání byla na naší hře patrná nervozita, ale postupem času se kluci do zápasu propracovali a naše hra se zlepšila. I tak jsme po vyloženě laciných gólech dvakrát prohrávali, ale důležité bylo, že jsme na oba dovedli rychle odpovědět. Důležité bylo, že jsme neztratili víru ve vítězství. To se nakonec podařilo a celý tým si zaslouží pochvalu. Myslím si, že si vítězství zasloužil. Skvělí byli diváci. Trochu jsme čekali, že jich může přijít hodně, ale tohle bylo opravdu příjemné. Bylo by hezké se brzy dostat na hranici dvou tisícovek…“