Motor dobře věděl, jak je nedělní duel důležitý. Už bylo třeba zastavit propad extraligovou tabulkou a zároveň přidržet Rytíře na barážové čtrnácté příčce. To se podařilo, i když to byla pořádná dřina. „Přistoupili jsme k utkání s velký respektem,“ přikývne i trenér vítězného týmu Jaroslav Modrý.

Poctivou prací si domácí celek vybudoval dvoubrankový náskok, ale o ten dvěma slepenými góly ve druhé třetině přišel. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale vinou výpadku ve druhé třetině jsme o vedení přišli. Honili jsme to ve třetí třetině. Jsem rád, že jsme našli cestu a utkání vyhráli. Kluci výborně zvládli tři oslabení a podržel nás gólman Hrachovina. Je fajn, že do přestávky jdeme v pozitivní náladě,“ neskrýval domácí kouč velkou úlevu po důležité výhře.

Série pěti porážek skončila, Motor doma v úporné bitvě udolal Kladno

Kladno body potřebuje snad ještě víc než Motor. Poslední Zlín už se mu v tabulce přiblížil na pouhý pětibodový rozdíl. „Na utkání bylo vidět, že obě mužstva nejsou v bůhvíjaké herní pohodě. Byl to hodně urputný zápas, moc hokejovosti tam nebylo. Jenom deset minut ve druhé třetině jsme odehráli tak, jak jsme si představovali. Zbylých padesát minut ne, a proto nemáme žádný bod,“ posteskl si jeden z kladenských trenérů Jiří Burger.

Situaci v tabulce Rytíři samozřejmě dobře vnímají. „Ale nemyslím si, že by to mělo přímo na utkání zásadní vliv. Na tabulku se samozřejmě díváme, ale zápasů do konce zbývá ještě hodně,“ uvedl Burger.

Tabulku pochopitelně sledují i na jihu Čech. „Kluci jsou zodpovědní a v každém utkání se snaží najít cestu k vítězství. Ale pak je tam občas z jejich z jejich strany víc urputnosti než hokejovosti, jak už bylo řečeno,“ připustil i českobudějovický trenér.

V první třetině dal Roman Vráblík gól, která pro postavení útočícího hráče v brankovišti neplatil. Domácí střídačka zvažovala trenérskou výzvu, ale nakonec od ní upustila. „Přemýšleli jsme o tom. Dostali jsem ale echo od našeho videokouče, že noha našeho hráče v brankovišti skutečně byla, takže to bylo ze strany rozhodčích rozhodnuté správně,“ vysvětlil Modrý své počínání.

Kladno bylo dvakrát v krátkém sledu vyloučeno za hru v šesti, což se často nevidí. „Během pár minut dvakrát takhle špatně vystřídat, pro to snad ani vysvětlení není. Byla to naše obrovská chyba. Víc k tomu asi není co dodat,“ kroutil s úsměvem hlavou kladenský kouč.

Novým trenérem extraligové juniorky Motoru se stal osmadvacetiletý Karel Herr, jenž přišel z druholigového Písku. Ve funkci vystřídal Josefa Turka. Jeho asistentem je Lukáš Chaloupka. Manažerem mládežnických týmů Motoru byl jmenován Erik Svoboda rovněž z Písku. Herr zůstane i nadále v realizačním týmu IHC Písek jako konzultant a v rámci svého volného času bude mužstvu pomáhat. Zároveň běží jednání s jeho nástupcem, který by měl celek v nejbližší době převzít.