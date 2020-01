Trenér Miloslav Brožek chválí nasazení a pracovitost hráčů. „Současný režim nazývám tréninkovým cyklem plus, což znamená, že trénujeme o něco intenzivněji než v soutěži. Jediné, na co se neohlížíme, jsou zápasy, neladíme zátěž podle toho, kdy hrajeme,“ vysvětlil trenér A-týmu Táborska.

Tréninky se odehrávají na různých površích a na různých místech. Tartan, hala, regenerace, posilovna, umělka. „Už jsme vystřídali pět povrchů či zařízení,“ uvedl Miloslav Brožek, který má k dispozici 18 až 23 hráčů. Počet osciluje podle toho, jak si někteří hráči plní studijní povinnosti, jak přicházejí hráči na testy a další fotbalisté ještě nejsou k dispozici, protože čekají na víza (např. Alves de Almeida)

Co se týče pohybu v hráčském kádru, zimní pauza je časem testů a zkoušek řady hráčů. Ani současné období není pro FC MAS Táborsko výjimkou. Na zkoušku přišli Jemenec Rami Ali Yahya Alwsmani (pravý záložník), Brazilec Aguilar Oliveira (útočník), z Viktorie Plzeň Michal Bartůněk (levý záložník), ve středu 8. ledna se objevil lotyšský „obr“ Ivo Minkevics (levý či střední obránce).

K novým tvářím Miloslav Brožek řekl: „U Ramiho se rýsuje několik scénářů. Že tu zůstane a pomůže nám, že ho dáme na hostování, nebo se přestup neuskuteční. Zajímavý Aguilar je tu, protože útočníků není nikdy dost. Byl to brazilský reprezentant do 17 a 19 let, hrál druhou brazilskou ligu, což není málo. Lotyš Minkevics měří 191 centimetrů, je to levák. Už na prvním tréninku bylo vidět, že má výborný první dotek s míčem. Hrál první lotyšskou ligu za FK Jelgava.“

Do přípravy se zapojilo také několik mládežnických odchovanců klubu, v kádru už naopak není záložník Marek Novák, který odchází za prací mimo Tábor.