Za svůj dosud životní zážitek jste považoval premiérový gól za Motor v Chance lize proti Kladnu. Přebila ho první extraligová branka proti Vítkovicím?

Nevím, jestli se dá říct, že přebila. Bylo to určitě stejně hezké jako s Kladnem. Byl to první gól v extralize, moc pěkný zážitek.

Byla odlišnost v tom, že zatímco s Kladnem jste po zápase slavili s plným stadionem výhru, teď jste před povolenou tisícovkou diváků podlehli v prodloužení?

Jiné to bylo, to je jasné. Ale hraji za Motor a nerozlišuji, jestli to byla Chance liga, nebo extraliga. První gól za áčko jsem dal proti Kladnu, tohle byl už jenom další, takže to je trochu méně. S Kladnem jsem byl o něco mladší a bylo to něco jiného. Nemá cenu to porovnávat.

Ale puk, který vám přivezl spoluhráč Radek Prokeš, jste si schoval.

To ano. Už jsem si ho oblepil a mám ho na poličce.

Kolik kotoučů už tam máte?

Teď dva. Ten ze zápasu s Kladnem a teď první extraligový. Měl jsem ještě něco z juniorky, ale ty jsem si neschovával. S nimi doma střílím (úsměv).

Máte velkou poličku? Vejdou se tam v budoucnu ještě další puky, třeba po prvním reprezentačním gólu?

Určitě se tam ještě leccos vejde (smích).

Při vašem gólu jste projel celé hřiště a zkušeně zakončil. Bylo v plánu takové sólo?

Chtěl jsem hlavně obejít prvního protihráče, abych neztratil puk na modré čáře. Když už jsem viděl, že ho objedu, tak jsem to zkusil vzít do branky. Nakonec to tam spadlo. Docela se mi to povedlo a jsem za to rád.

Nejvyšší soutěž jste předtím niky nehrál. Cítíte velký rozdíl mezi Chance ligou a extraligou?

Největší rozdíl je v chytrosti hráčů. V extralize jsou chytřejší, lepší na puku a mají kvalitnější koncovku. V rychlosti mi velký rozdíl proti Chance lize nepřijde.

Myslíte rychlost bruslení? Puk se v extralize pohybuje z hokejky na hokejku určitě rychleji než v první lize.

To asi ano. Ale rychlost bruslení je podle mého srovnatelná. Celkově bych řekl, že rychlost hry je podobná jako v Chance lize.

Z prvních čtyř zápasů jste vytěžili jediný bodík. Chtěli jste mít o hodně víc?

Chtěli jsme určitě víc, i když jsme pořád nováčkem soutěže a všichni soupeři proti nám nastupují jako favorité. Budeme rádi za každý další bod. První vítězství jsme chtěli urvat teď s Vítkovicemi, nebo už předtím v Plzni nebo v Mladé Boleslavi. To byly všechno hratelné zápasy.

Hra vašeho týmu byla vždycky postavená na výborné fyzické připravenosti. Jak moc vás o ni připravily čtyři týdny, které jste v přípravném období museli strávit v karanténě?

První karanténu jsem strávil já osobně v pohodě, protože mi nic nebylo. Když jsem pak nastoupil na led, tak jsem se cítil dobře. Ta druhá už byla horší. Ale třeba Vítkovice proti nám hrály také první zápas po návratu z karantény a nepřišlo mi, že by jejich hráči byli nějak unavení. Na našem týmu se to podepsalo docela dost. Ale už jsme to pomalu dohnali. Je to skoro měsíc, kdy normálně trénujeme. Mělo by to už být zpátky.

Ve čtyřech zápasech jste nikdy nedali více než dva góly. Je koncovka zatím vaší největší bolestí?

V každém případě. Proměňování šancí je náš největší problém. Ale také jsme ještě neměli štěstíčko, aby nám tam spadl hnusný gól, jako se to povedlo teď Vítkovicím, když se jim puk dvakrát úplně nesmyslně odrazil a pak skončil v naší brance. Musí to přijít. O tom jsem přesvědčený. Spadne nám tam jeden šťastný gól a pak přijdou další.

Je znát také větší kvalita gólmanů oproti Chance lize a celkově lepší defenziva jednotlivých týmů?

V defenzivě je velký rozdíl. Všichni hráči si drží svá místa a hlavně nepropadají. V Chance lize jsme snad v každém utkání jezdili třikrát dva na jednoho. Tady nic takového nepřipadá v úvahu. Každý si hlídá hlavně obranu a teprve pak vyráží do útoku. Gólmani jsou samozřejmě také lepší, ale s tím jsme všichni počítali (úsměv).

Program soutěže se kvůli koronaviru neustále mění. Je problém nachystat se na konkrétního soupeře, když pořádně nevíte, s kým vlastně budete hrát?

Je to nepříjemné. Ani ne tolik v tom, že nevíme, s kým budeme hrát, ale chybí nám pravidelné zápasové vytížení. V utkání se nejvíce zlepšíte. Na tréninku také, ale zápas je prostě zápas.

Nejbližší duel byste měli odehrát v neděli v Brně s Kometou. Těšíte se?

Já se těším na každý zápas.

Začal akademický rok. Jak se vám daří skloubit studium na pedagogické fakultě s extraligovým hokejem?

Je to složité. Nějak jsem si sestavil rozvrh, ale moc to do sebe nezapadá. Už jsem si vyřídil individuální studijní plán, ale nevím, jestli to půjde nějak skloubit. Pokusím se zvládnout alespoň první semestr a pak se uvidí.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci došlo k několika změnám v rozpisu extraligových utkání hokejistů Motoru.

Nejbližší zápas odehrají v neděli v Brně s Kometou (17). Následovat bude ve středu domácí utkání s Karlovými Vary (18), které odvysílá v přímém přenosu O2TV, ale bohužel s prázdnými tribunami. Poté až v pondělí 19. října pojedou Jihočeši do Prahy na Spartu (18.30) a poslední změnou je prozatím domácí duel s Pardubicemi, který se bude hrát ve středu 21. října od 17.30 snad už i s fanoušky v Budvar aréně.