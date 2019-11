Po týdenní herní přestávce nastoupí táborští hokejisté ke svému osmnáctému vystoupení v aktuální druholigové sezoně. Odehrají ho v sobotu od 18 hodin na ledě vedoucí Kobry Praha. Na pražský Braník rozhodně nejedou v roli favorita, ale přesto si s sebou vezou touhu pozvednout svůj prapor zablácený několika předchozími neúspěchy.

Táborský Ondřej Šulek (v bílém) v souboji s obráncem Pražanů Tomášem Mrkvičkou. | Foto: Tomáš Danko

Ambiciózní soubor Miloslava Šeby vykročil do bojů ve skupině Střed velmi rázně, také on si ale na začátku listopadu vybral slabou chvíli. Před devíti dny inkasoval tvrdý direkt v podobě domácí porážky 1:8 od Klatov, aby si vzápětí přivezli překvapivou porážku 4:6 z ledu předposledního Písku. Lano k návratu do vítězné sféry hodilo Pražanům středeční utkání s čínským celkem Golden Dragon, který navzdory viditelnému hernímu zlepšení prohrál v hájemství Kobry 2:9. Díky tomuto výsledku se domácí prodrali zpět do čela tabulky.