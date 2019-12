Už druhý gólový úder v sezoně zasadil svému bývalého týmu obránce Jan Radoš. Ve svém pozápasovém hodnocení ovšem vyzdvihl především týmový úspěch nad tradičně houževnatým protivníkem.

David Servis si u vás v předchozích dvou vzájemných zápasech vybudoval velký respekt, ale tentokrát jste zápas s ním dovedli k cenné výhře. Jak trnitá cesta k němu vedla?

Soupeř nám v minulém utkání předvedl, jak umí být silný. My jsme chtěli do zápasu vstoupit především aktivně, což se nám vcelku podařilo. První třetina se pro nás vyvíjela dobře a vyhráli jsme ji 2:1. Ten gól do šatny nás sice mrzel, ale na druhé straně jsme věděli, že mám sílu si to vedení udržet. To se nám také povedlo, i když jsme ve druhé třetině znovu dostali gól a vrátili soupeře do hry. Pak jsme ale zase odskočili a ve třetí třetině jsme i vzhledem k tomu, že bylo hostů míň a docházely jim síly, dotáhli utkání do vítězného konce.

Českobudějovický celek ale znovu urputně vzdoroval a uměl být hodně nebezpečný. Na co jste si museli dávat největší pozor?

Především dobře umějí posílat puky do středního pásma, tam si je sbírat a dostávat se do brejkových situací. Ukázal to i ten první gól. Právě na to jsme si chtěli dát největší pozor. Několikrát se nám to sice nepovedlo, ale to nás nemusí mrzet, protože zápas nakonec skončil pro nás pěkným výsledkem.

Vy sám jste se zapsal mezi střelce, což se vám proti týmu, kde jste v minulých sezonách působil, povedlo už podruhé. Jsou pro vás střetnutí s David Servisem prestižněji než ostatní?

Ani ne, připravuju se na ně jako na jiná utkání. Vím, že pro soupeře je to jihočeské derby a přece jen to bere trochu prestižněji, ale já sám to takhle nevnímám. Samozřejmě mě ale těší, že jsem gól dal, a hlavně, že jsme tenhle zápas zvládli.

V sobotu vás čeká utkání na ledě vedoucího Kolína. Dá se předpovědět, v čem hlavně bude oproti tomu s David Servisem odlišné?

Kolínští jsou dobří bruslaři a nepříjemně napadají, takže tam máme na všechno méně času. Musíme dávat rychleji puky od hole a hrát blízko u sebe. V tom máme podle mne občas problémy, protože jsme hodně roztažení a nepomůžeme si na menším prostoru. Když se nám podaří hrát kompaktněji, tak věřím, že v Kolíně uspějeme.