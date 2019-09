Po dvou výborných výkonech (v Kadani 7:1 a s Ústím 9:1) tentokrát Jihočeši roli jednoho z aspirantů na postup do nejvyšší soutěže nepotvrdili. „Nemohu být spokojen s výsledkem a herním projevem týmu v určitých fázích zápasu,“ přikývne i kouč Václav Prospal.

Přestože šel jeho tým do vedení, trenérovi se nelíbil vstup mužstva do utkání. „I když jsme dali první gól, tak náš start nebyl dostatečně dobrý. Přitom hráči se v předcházejících dvou zápasech přesvědčili, jaká je výhoda do utkání výborně vstoupit,“ posteskne si.

Středeční duel prý vůbec neodpovídal tomu, jak by měly být rozdělené role. „Favorit soutěže přijel na zápas s libereckou farmou, za kterou kromě tří starších hráčů nastoupili samí mladí kluci. Jenže na ledě jsme tuto úlohu vůbec nepotvrzovali,“ zlobí se. „Začneme, jako by se nemohlo nic stát,“ kroutí hlavou.

Na jisté uspokojení mohly mít vliv právě poslední dva hodně povedené zápasy. To ale Prospal rezolutně odmítne. „To na hráče nemůže mít žádný vliv. Moje zodpovědnost je, aby byl tým připraven. A bohužel nebyl připraven, aby hrál tak, jak může. Jenže když si necháte utéct začátek, tak je pak hodně těžké se do toho zase dostat.“

První třetinu vyhrály Benátky 3:2, v závěru druhé třetiny přidaly ještě čtvrtý gól. „Jakmile takhle prohráváte, tak je daleko těžší se do zápasu vrátit. Mužstvo zaslouží kredit, že dokázalo alespoň vyrovnat. Ale pro mě je to málo. Pokud máme nějaké ambice, tak bychom měli takovéto zápasy zvládat a vyhrávat,“ má zcela jasno.

S rolí favorita se Jihočeši budou muset vypořádávat celou sezonu. „Kamkoliv přijedeme v dresech s velkým M na prsou, tak to bude pro každého soupeře jako rudý hadr pro býka. S tím se ale musíme umět poprat,“ apeluje na své hráče. „Po zápase v Benátkách nemám žádný důvod k radosti. Naopak. Jsem hodně zklamán.“

Zápas v brance hostí nedochytal Jan Strmeň, který v první třetině inkasoval tři góly. Od druhé části hry ho nahradil Milan Klouček. „Nebyl to impulz pro mužstvo,“ odmítne Prospal klasickou frázi. „Byla to jedna z věcí, která se mi nelíbila. Nebyl jsem spokojen s tím, jak chytal. Kdybych mohl, tak bych vystřídal více hráčů. Nepadá to všechno jenom na Honzova záda. Prohráváme i vyhráváme jako tým. Ale gólman je důležitá pozice a očekáváme od něj, že mužstvo podrží,“ vysvětluje.

Jak sám trenér uvedl, na vystřídání prý bylo více hráčů. „Třeba Zdeněk Doležal nedohrál první třetinu. Místo, aby odehrál puk, tak se s ním mazlí na mantinelu, ztratí ho a po deseti vteřinách je gól v naší brance. To prostě nemohu akceptovat. Měl štěstí, že seděl jenom posledních sedm minut první třetiny a nenechal jsem ho na střídačce i ve zbývajících dvou třetinách,“ vzkazuje hokejistovi, který by měl být jedním z klíčových útočníků českobudějovického týmu.

Za vyrovnaného stavu 4:4 mohli hosté rozhodnout o vítězství v prodloužení. Dvoubodový gól ale nedali. „Měli jsme tam nějaké šance, ale na můj vkus bychom se proti takovému soupeři při hře tři na tři měli daleko více udržet na kotouči,“ je přesvědčen. „Měli jsme přečíslení dva na jednoho, ale vyřešili jsme ho špatně a vůbec netrefili branku.“

V nájezdech se domácí trefili třikrát, zatímco na straně hostí byli úspěšní pouze Karabáček s Babkou. Naopak neuspěli Pýcha, Doležal ani Šimánek. „Penalty si ještě vyhodnotíme,“ uzavírá trenér Václav Prospal tentokrát nepříliš pozitivní hodnocení zápasu.