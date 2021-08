Branky: 17. Zayml (Mazanec), 50. Bárta (Prášek, Mazanec) – 26. Kropáček, 28. Pořízek (TS), 51. Sýkora. Rozhodčí: Novotný – Kubíček, Šimánek. Vyloučení: 2:4 – navíc Šulek (Tábor) a Šmerha (Sokolov) 5+OK., bez využití. Diváků: 500.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Hajič, Havelka, Mazanec, Pařízek, Radoš, Zíb – Macháček, Škoda, Seidl – Šulek, Matušík, Bárta – Hasman, Zayml, Dančišin – Prášek, Březina, Veselý.

Baník Sokolov: Beran – Jeřábek, Kulhánek, Vodička, Poizl, Sýkora, Klejna – Pořízek, Jiskra, Sloboda – Šmerha, Hašek, Křemen – Kropáček, Novotný, Prošek – Korčmaroš, Blecha, Rulík.

První třetina měla zcela vyrovnaný průběh. Domácí celek se prezentoval dobrým pohybem a chutí do hry, Západočeši jim zase čelili větší jistotou na puku. Skóre se poprvé měnilo až v 17. minutě. Zkušený obránce Mazanec, jenž se s táborským týmem připravuje a dostal od trenérů prostor i v utkání, vyslal krásnou přihrávkou z obranného pásma na zteč Zaymla, a ten našel skupinu ve výstroji sokolovského gólmana Berana – 1:0.

V úvodu druhé části hry si domácí tým neodpustil několik zaváhání a lehce slevil ze soustředěnosti, což favorizovaný Baník dokonale potrestal. V 6. minutě překonal Koláře opakovanou střelou Kropáček a vyrovnal na 1:1, dvě minuty poté nařídil sudí Novotný trestné střílení za Mazancovu „záchrannou brzdu“ a Pořízek povedeným blafákem strhl vedení na stranu Sokolova – 1:2. Těsný náskok hostů mohl vzít za své ještě v průběhu druhé poloviny prostřední periody, kdy se táborské mužstvo chopilo aktivity a vytvořilo si několik šancí, žádná z nich ale nepřinesla gólovou radost. Domácí diváky tak potěšil alespoň dílčí úspěch, kdy Šulek v šarvátce potrestal už několikátý nevybíravý počin hostujícího forvarda Šmerhy. Oba kohouti poté putovali předčasně do sprch.

Ani v závěrečné dvacetiminutovce si celek Tábora s prvoligovým soupeřem pranic nezadal a hrál s ním naprosto vyrovnanou partii. Výsledek utkání ale ke konečné rovnovážné podobě dovést nedokázal. V 50. minutě se sice podařilo srovnat skóre Bártovi, který umístil za Beranova záda odraženou střelu Práška, Sokolovští však přispěchali s bleskovou odpovědí. Krásná rána Sýkory z mezikruží jim nakonec natrvalo vrátila jednobrankový náskok a dospěli k výhře 3:2.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „„Na utkání jsme se těšili. Měli jsme příležitost zahrát si s prvoligovým soupeřem, a i když nám ještě několik hráčů chybělo, poprvé jsme šli do zápasu se sestavou, kterou budeme ladit vstříc startu soutěže. Proti takovému soupeři měli kluci samozřejmě velkou motivaci a výkon, který předvedli, byl dobrý. První třetina byla vyrovnaná. Ve druhé části jsme zpočátku vypadli ze hry a Sokolov toho dokázal využít k obratu ve skóre. My jsme se ale do utkání dokázali zase vrátit, byli jsme ve zbytku třetiny lepším týmem a měli i šance na vyrovnání. Poslední třetina se vrátila k vyrovnanému obrazu hry. Povedlo se nám srovnat i výsledek, a je škoda, že jsme pak propadli a hosté dali z přečíslení třetí gól. Zápas měl každopádně náboj, kluci si ho zahráli s chutí a bylo to z jejich strany solidní utkání. Rozhodně splnilo ten účel, který mělo, a myslím si, že i diváci byli rádi za možnost vidět takového soupeře.“