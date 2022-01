Domácí lídr soutěže měl do čtvrtého vzájemného střetnutí v aktuálním ročníku drtivý nástup a už po necelých čtyřech minutách vedl nad svým sousedem 2:0. O to větším překvapením bylo, když hosté po šťastné snižující brance využili domácí uspokojení a vlastní útočné kvality ok obratu výsledku na 2:3. Táborský celek sice v závěru třetiny vyrovnal, jenže ve druhé části si nechal bojovné Krále uniknout na rozdíl dvou branek. Na konci prostřední periody se ale domácí mužstvo vrátilo do boje snížením na 4:5 a v poslední části znovu soupeři ukázalo, jak výraznou silou umí disponovat. V přesilovce kohouti srovnali na 5:5, v 58. minutě strhli vedení na svou stranu a dvacet vteřin před koncem ho zpečetili sedmou trefou do opuštěné klece při soupeřově hře bez brankáře.

Hodnocení trenéra vítězů Arpáda Györiho: „Písečtí u nás potvrdili zlepšenou formu a jednoznačně odehráli jedno z těch lepších derby. Nám se povedl vstup do zápasu, kdy jsme brzy vedli 2:0 a měli i další šance. Nic nenasvědčovalo tomu, že bychom soupeře měli pustit do hry. Kontaktní gól soupeře byl sice víceméně nešťastný, ale pak jsme se bohužel sami dostali do potíží a vrátili Písek do zápasu svoji špatnou hrou, která jednoznačně nesplňovala to, co jsme si řekli. Hosté toho využili a my prohrávali už o dva góly. Důležitým momentem byla kontaktní branka v závěru druhé třetiny a samozřejmě i vyrovnání na 5:5. Závěr zápasu už zase ukázal naši sílu a zápas jsme nakonec zvládli, což je důležité. Přes všechny potíže to pro nás bylo užitečnější a poučnější utkání, než kdybychom vyhráli nějakým výrazným rozdílem. Museli jsme bojovat a hrát o vítězství až do konce. Rozhodně bychom se ale měli něčeho podobného vyvarovat.“

Táborští si díky výhře v derby udrželi devítibodový náskok v čele soutěže, nyní však mají před sebou nesmírně náročný program. V sobotu hrají v Klatovech, v pondělí cestují k odloženému šlágru na led druhé Kobry Praha a ve středu od 18 hodin doma přivítají Havlíčkův Brod.

Naproti tomu předposlední Písek má znovu v patách buldoky z Řisut, a právě tohoto soupeře v sobotním důležitém střetnutí na domácím ledě (18.00).