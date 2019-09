HC TÁBOR – DYNAMO PARDUBICE 0:12 (0:4, 0:5, 0:3)

Branky: 4. Novotný (Formánek, Nekvinda), 6. Herčík (Formánek), 13. Formánek (Herčík), 19. Tvrdík (Matuška), 21. Paleček (Štetka), 33. Formánek (Kloz, Herčík), 34. Paleček, 39. Pavlata (Tvrdík), 40. Kloz (Herčík, Hebek), 50. Formánek (Herčík, Chabada), 51. Paleček (Pavlata), 55. Chabada (Kloz, Formánek).

HC Tábor: Prchlík (Korytar) - Kofroň, Herda, Šťastný, Bečvařík, Kohout, Adamec, Polák - Cháb, Matašovský, Vaněk – Souš, Suchan, Šimák – Čančura, Kofroň, Krch.

Dynamo Pardubice: Borovička (od 31. Kadlc) – Hebek, Kubíček, Tvrdík, Koudelka, Chabada (A), Špinka – Pavlata, Matuška, Paleček (A), Herčík, Formánek, Nekvinda, Kloz (C), Burda, Novotný, Štetka.

Hodnocení trenéra – René Skalický, asistent trenéra dorostu HC Tábor: „Pardubice zdobil úvodní debakl 9:0, který uštědřily Budějovicím. My jsme ve skrytu duše doufali, že to Budějovicím v Pardubicích jen nevyšlo, ale opak byl pravdou. Pardubičtí u nás od začátku jasně dominovali. Herně a individuálně byli úplně jinde než my. Jejich založení útoku ve středním pásmu bylo tak rychlé, že jsme se nestačili ani zformovat do obranného šiku a soupeřovy útočníci procházeli naší obranou jako nůž máslem. Ze zápasu ale neděláme žádnou tragédii, stále se učíme a na prvních pět hráčsky našlapaných mužstev v extralize mít prostě výsledkově nebudeme. Střelecky však musíme přidat; ze čtyř tutovek jsme gól nedali, naopak soupeř se trefoval neomylně.“