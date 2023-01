HC Děčín: Lavinger – Kučera, Kaltenböck, Mikulec, Loukota, Charvát, Brož – J. Tůma, Volráb, T. Nezbeda, D. Tůma, Nowák, Hruška, L. Nezbeda, Macek, Faigl.

HC Tábor: Gába – Suchánek, Krejčí, Černý, Kříž, Hubata, Kohout – Bárta, Matušík, Šulek – Endál, Milfait, Severa – Duchan, Zíb, Bahenský – Duda, Zayml, Chocholoušek.

První a hned vítězný gól Samuela Duchana v táborském dresu, premiérové asistence zkušeného novice Zdeňka Bahenského a mladíčka Jana Kohouta, a také potěšitelné čisté konto brankáře Davida Gáby – to všechno jsou základní ingredience sobotního triumfu táborské družiny u Labe.

Uklidnění do jejích řad vnesl už konec 2. minuty, kdy Duchan prostřelil domácího gólmana Lavingera a poslal hosty do vedení. Také díky tomu si vzali nikterak strhující duel pod svůj patronát a ve zbytku zápasu byli lepším a aktivnějším týmem. Ke klíčovému navýšení skóre došlo ve druhé periodě, kdy nejprve Endál zužitkoval první přesilovou hru kohoutů a brzy poté udeřil i další renomovaný střelec Severa. Tříbrankový náskok dodal Jihočechům definitivní klid a utkání dovedli bez větších starostí k zaslouženému vítězství, které v závěrečné dvacetiminutovce zpečetil díky šikovné a pohotové teči z mezikruží Bárta – 0:4. Na cestu domů se spokojeni vydali nejen samotní táborští hokejisté, ale také vytrvale povzbuzující skupina jejich fanoušků.

Hodnocení zápasu – Aleš Krátoška, trenér A-týmu HC Tábor: „Poslední venkovní zápas základní části jsme odehráli velice zkušeně. Po celou dobu jsme ho měli pod kontrolou, dali jsme brzy gól a druhý gól přidali díky využité přesilové hře. Utkání jsme nakonec mohli vyhrát i výraznějším rozdílem, šance jsme na to měli. Důležité je, že jsme získali tři body do tabulky, a že se v naší hře objevily věci, kterým se věnujeme na tréninku. To je pro nás samozřejmě pozitivní. Teď se musíme co nejlépe připravit na středeční utkání o druhé místo proti Příbrami.“